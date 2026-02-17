





Στην υπογραφή νέας εργολαβικής σύμβασης για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων του ANT1 προχώρησε η ΕΚΤΕΡ Α.Ε., ενημερώνοντας σχετικά το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται από τις υποχρεώσεις της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 13 Φεβρουαρίου με την εταιρεία Τηλεοπτικά Κτίρια Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ, η οποία ανήκει στα συμφέροντα του τηλεοπτικού ομίλου. Το project αφορά την ανέγερση ενός σύγχρονου πενταώροφου κτιρίου που θα στεγάσει γραφεία και στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, ενώ θα διαθέτει και δύο υπόγειους χώρους.

Παράλληλα, προβλέπονται τροποποιήσεις στις αρχικές μελέτες, αλλαγές στις όψεις του κτιρίου και επιπλέον τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε οι εγκαταστάσεις να καλύπτουν πλήρως τις ανανεωμένες λειτουργικές ανάγκες του ομίλου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 167 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τον Νίκο Μποζιονέλο στο dailymedia, στόχος είναι το νέο συγκρότημα να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2027. Στις νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να μεταφερθούν και να ενοποιηθούν τόσο τα στούντιο ΚΑΠΑ από τα Σπάτα όσο και τα γραφεία και οι λοιπές υποδομές του ομίλου που σήμερα βρίσκονται στο Μαρούσι.

Πηγή: tvnea.com