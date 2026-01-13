Μετά το πρόωρο τέλος του «Πρωινού Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη, οι άνθρωποι του ΑΝΤ1 φαίνεται πως επανασχεδιάζουν συνολικά τη στρατηγική τους για συγκεκριμένες ζώνες του προγράμματος, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στο άμεσο όσο και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον.Σύμφωνα με πληροφορίες που προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί , αλλά ακούγονται έντονα στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια και φτάνουν στα αυτιά του Tvnea.com, ο ΑΝΤ1 φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να «ανοίξει» από φέτος τη μεσημεριανή ζώνη με την Κατερίνα Καραβάτου.Το συγκεκριμένο πλάνο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης του προγράμματος, σε μια ζώνη όπου ο σταθμός τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει σταθερό αποτύπωμα. Η επιλογή της Κατερίνας Καραβάτου θεωρείται ασφαλής, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο με εμπειρία, αναγνωρισιμότητα και αποδεδειγμένη δυναμική Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Tvnea.com, στον ΑΝΤ1 φαίνεται πως βλέπουν ακόμη πιο μακριά, καθώς για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν –εφόσον όλα κυλήσουν βάσει προγραμματισμού– εξετάζεται το ενδεχόμενο επένδυσης στην πρωινή ζώνη με δύο ξεχωριστές εκπομπές: μία καθαρά ενημερωτική και μία ψυχαγωγική, με στόχο την καλύτερη στόχευση του κοινού και τον σαφή διαχωρισμό περιεχομένου.Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμη, με το κανάλι να βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης προσώπων, φορμάτ και συνολικής στρατηγικής, σε μια σεζόν που εξελίσσεται ιδιαίτερα δύσκολη για τον ΑΝΤ1...Πηγή: tvnea.com