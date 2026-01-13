2026-01-13 19:53:37
Φωτογραφία για Αλέξανδρος Μπουρδούμης Η επιστροφή της σειράς ήταν αίτημα του κόσμου
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος της σειράς, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την επιτυχία της σειράς.

Όπως λέει, η σειρά εκτινάχθηκε με τις επαναλήψεις στην τηλεόραση, αλλά πολλά νέα παιδιά τη γνώρισαν και από άλλες πλατφόρμες που παρακολουθούν τα επεισόδια. «Η επιστροφή της σειράς ήταν ένα αίτημα του κόσμου κι έγινε πραγματικότητα, ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη», θα πει χαρακτηριστικά.

Όταν αποφασίστηκε η επιστροφή της σειράς «σαφώς υπήρχε αγωνία το πώς θα ανταποκριθεί το κοινό». Ο ίδιος δεν είχε πολύ μεγάλες προσδοκίες «θεωρούσα υπερβολικό τον Γιαννόπουλο», λέει.

Όλοι περίμεναν ότι θα έχει ανταπόκριση «αλλά όχι τόσο μεγάλη, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, που ξέρουμε οι άνθρωποι τηλεόρασης, το πώς κινούνται τα νούμερα τηλεθέασης».

Στα γυρίσματα πάντα υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα και «η δουλειά προχωρά με πολύ κέφι», παρά τα γέλια και τις συνεχείς διακοπές, «ο σκηνοθέτης μας, Σταμάτης Πατρώνης, προσπαθεί να μας βάλει σε μια τάξη».

Η σειρά ξεκίνησε σε μια στιγμή «που δεν γίνονταν και πολλές σειρές και μπήκαμε χωρίς φοβερές προσδοκίες» και ίσως αυτός ήταν ένας λόγος που σημείωσε τέτοια επιτυχία, «εδώ συνέβη κάτι μαγικό το οποίο δεν είναι πολύ σύνηθες, ειδικά στο κομμάτι της τηλεόρασης».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα ελληνικά τρένα επιτέλους «ξυπνούν»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα ελληνικά τρένα επιτέλους «ξυπνούν»
ΑΝΤ1: Νέος σχεδιασμός μετά το τέλος του «Πρωινού Σαββατοκύριακο» – Σενάρια για Καραβάτου και μεσημεριανή ζώνη...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤ1: Νέος σχεδιασμός μετά το τέλος του «Πρωινού Σαββατοκύριακο» – Σενάρια για Καραβάτου και μεσημεριανή ζώνη...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου
Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου
Τέμπη: Αίτημα για μεταφορά της δίκης για το δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη
Τέμπη: Αίτημα για μεταφορά της δίκης για το δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη
Επιστροφή σήμερα στο ακροατήριο για την υπόθεση με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του δυστυχήματος των Τεμπών.
Επιστροφή σήμερα στο ακροατήριο για την υπόθεση με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του δυστυχήματος των Τεμπών.
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Τι συμβαίνει στα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha;
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Τι συμβαίνει στα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha;
Ο Ευρωπαϊκός Σιδηροδρομικός Σύνδεσμος ζητά την επιστροφή των τρένων στην Κύπρο
Ο Ευρωπαϊκός Σιδηροδρομικός Σύνδεσμος ζητά την επιστροφή των τρένων στην Κύπρο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στο ΔΙΠΑΕ με τον Προαστιακό ο Κ. Χατζηδάκης: «Η Κυβέρνηση έχει βάλει ψηλά τη Θεσσαλονίκη»
Στο ΔΙΠΑΕ με τον Προαστιακό ο Κ. Χατζηδάκης: «Η Κυβέρνηση έχει βάλει ψηλά τη Θεσσαλονίκη»
Μετρό Αθήνας: Έρχεται διαγωνισμός 300 εκατ. για 15 νέους συρμούς
Μετρό Αθήνας: Έρχεται διαγωνισμός 300 εκατ. για 15 νέους συρμούς
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Τα «γκρίζα» σημεία της σύμβασης Δημοσίου – Hellenic Train
Τα «γκρίζα» σημεία της σύμβασης Δημοσίου – Hellenic Train
Αντιπλημμυρικά έργα στο σιδηροδρομικό σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης
Αντιπλημμυρικά έργα στο σιδηροδρομικό σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης