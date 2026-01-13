2026-01-13 19:53:37

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος της σειράς, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την επιτυχία της σειράς.



Όπως λέει, η σειρά εκτινάχθηκε με τις επαναλήψεις στην τηλεόραση, αλλά πολλά νέα παιδιά τη γνώρισαν και από άλλες πλατφόρμες που παρακολουθούν τα επεισόδια. «Η επιστροφή της σειράς ήταν ένα αίτημα του κόσμου κι έγινε πραγματικότητα, ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη», θα πει χαρακτηριστικά.



Όταν αποφασίστηκε η επιστροφή της σειράς «σαφώς υπήρχε αγωνία το πώς θα ανταποκριθεί το κοινό». Ο ίδιος δεν είχε πολύ μεγάλες προσδοκίες «θεωρούσα υπερβολικό τον Γιαννόπουλο», λέει.



Όλοι περίμεναν ότι θα έχει ανταπόκριση «αλλά όχι τόσο μεγάλη, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, που ξέρουμε οι άνθρωποι τηλεόρασης, το πώς κινούνται τα νούμερα τηλεθέασης».



Στα γυρίσματα πάντα υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα και «η δουλειά προχωρά με πολύ κέφι», παρά τα γέλια και τις συνεχείς διακοπές, «ο σκηνοθέτης μας, Σταμάτης Πατρώνης, προσπαθεί να μας βάλει σε μια τάξη».



Η σειρά ξεκίνησε σε μια στιγμή «που δεν γίνονταν και πολλές σειρές και μπήκαμε χωρίς φοβερές προσδοκίες» και ίσως αυτός ήταν ένας λόγος που σημείωσε τέτοια επιτυχία, «εδώ συνέβη κάτι μαγικό το οποίο δεν είναι πολύ σύνηθες, ειδικά στο κομμάτι της τηλεόρασης».



Πηγή: tvnea.com



