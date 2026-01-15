Shunya Mudra - χειρονομία για ισορροπία και ηρεμίαShunya Mudra και αναφέρεται στη Mudra της Κενότητας.Pancha Mahabhuta/Πέντε Μεγάλα Στοιχεία, είναι η έννοια των πέντε βασικών στοιχείων - γη, νερό,φωτιά,αέρας,αιθέρας που αποτελούν κάθε ύπαρξη και ουσία στο σύμπαν!Η Shunya mudra αντιπροσωπεύει την απέραντη, εκτεταμένη ποιότητα του χώρου.Η λέξη shunya σημαίνει "κενό" και αυτή η mudra βοηθά στη δημιουργία ενός νοητικού και σωματικού περιβάλλοντος ανοιχτωσιάς και ευρυχωρίας.Συμβολίζει την απελευθέρωση παλιών σκέψεων και μοτίβων, ανοίγοντας δρόμο για νέες δυνατότητες και ανάπτυξη.Μας βοηθάει να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας και να αφήσουμε πίσω μας τα παλιά μας βάρη και να συνεχίσουμε ελεύθεροι και ευτυχείς το ταξίδι μας.Η Shunya mudra είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιόδους αλλαγής ή μεταμόρφωσης, καθώς βοηθά στη δημιουργία του απαραίτητου χώρου για ανάπτυξη και νέα ξεκινήματα!Συνδεόμενη με το στοιχείο του αιθέρα (χώρου), βοηθά στην απελευθέρωση των προσκολλήσεων, στην ενίσχυση της εσωτερικής ηρεμίας και στο άνοιγμα του νου σε νέες δυνατότητες.Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον διαλογισμό για τη δημιουργία νοητικού χώρου, προωθεί τη νοητική διαύγεια, δημιουργώντας χώρο μεταξύ των σκέψεων, καθιστώντας τη ένα πολύτιμο εργαλείο για προσωπική μεταμόρφωση και επέκταση.Με την εξάσκηση της Shunya mudra, ηρεμούμε το μυαλό μας, για να απελευθερώσει την ένταση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που κρύβονται μέσα στην ηρεμία και το κενό.Η Shunya Mudra, ανακουφίζει από την ένταση στο άνω μέρος του σώματος, ειδικά στο κεφάλι και τα αυτιά και σχετίζεται και με την προώθηση της ακουστικής υγείας,την ηρεμία του νευρικού συστήματος και την υποστήριξη της υγείας του θυρεοειδούς αδένα.Η απελευθέρωση της σωματικής και ψυχικής έντασης δημιουργεί έναν χώρο όπου μπορούν να ριζώσουν νέες σκέψεις,ιδέες και θεραπεία.Ενθαρρύνει την συναισθηματική απελευθέρωση, ενισχύοντας ένα αίσθημα ανοιχτωσάς!Το Shunya Mudra περιλαμβάνει την πρακτική και τη χρήση των μεσαίων δακτύλων.Η πρακτική της Shunya Mudra βοηθάει στη μείωση της σωματικής έντασης,στην ενίσχυση της συγκέντρωσης,στην εμβάθυνση της προσοχής,στην αντιμετώπιση του άγχους,βελτιώνει τη διαύγεια του νου καιηρεμεί το μυαλό μας!Η πρακτική της Shunya Mudra ηρεμεί το νευρικό μας σύστημα,μας ανακουφίζει από τη ζάλη!Η πρακτική της Shunya Mudra βελτιώνει την ικανότητα ακοήςμειώνει τις εμβοές,θεραπεύει την ηχώ των ήχων στο αυτί,βελτιώνει τα προβλήματα που σχετίζονται με την κώφωσηΓια να δοκιμάσουμε τη Shunya Mudra -. καθόμαστε σε μια άνετη στάση!-. τοποθετούμε τα χέρια μας απαλά-απαλά στα γόνατά μας ή ενώνουμε τα χέρια σε μια στάση προσευχής, στοχασμού.-. ισιώνουμε την πλάτη μας!-. διπλώνουμε/λυγίζουμε το μεσαίο δάχτυλο προς την παλάμη, ακουμπώντας το, στη βάση του αντίχειρα και τοποθετούμε τον αντίχειρα πάνω από το μεσαίο δάχτυλο για να το κρατήσουμε απαλά στη θέση του.-. κρατάμε τα άλλα μας δάχτυλα ίσια, τεντωμένα και χαλαρά.-. εισπνέουμε βαθιά από τη μύτη, δημιουργώντας χώρο και χαλάρωση στο στήθος μας! -. εκπνέουμε αργά, αφήνοντας την ένταση να φύγει και επικεντρωνόμαστε στο κενό και την ηρεμία που κρύβετε μέσα σας!-. ενώνουμε τα χέρια σε στάση προσευχής, στοχασμού και τελειώνουμε με μια προσευχή!-. εξασκούμαστε στην shunya mudra για 5-10 λεπτά κατά τη διάρκεια του διαλογισμού μας, για να δημιουργήσουμε μια αίσθηση ανοιχτωσιάς και σαφήνειας!επίλογοςτι είναι για μένα η Shunya Mudra --.είναι η σιωπή του κενού, όπου ο νους μαθαίνει να ακούει όσα ο θόρυβος κρύβει.και ναι, στην śūnya δεν χάνεσαι·αφήνεις τον χώρο να σου μάθει πώς να ακούς!έρρωσθε!κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.gr