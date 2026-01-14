











Ένας κήπος εύκολος στη συντήρηση δεν σημαίνει απαραίτητα λιγότερο όμορφος. Αντίθετα, πρόκειται για έναν χώρο που έχει σχεδιαστεί με ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα αλλά και τον χρόνο και τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων που τον χρησιμοποιούν. Με σωστές επιλογές ο κήπος μπορεί να παραμένει περιποιημένος χωρίς συνεχή φροντίδα.







Σωστός σχεδιασμός από την αρχή

Η βάση ενός κήπου εύκολης φροντίδας είναι ο σωστός σχεδιασμός.Καθαρά μονοπάτια, σαφώς ορισμένες ζώνες φύτευσης και περιορισμός των δύσκολων σημείων βοηθούν στη μείωση της συντήρησης. Ειδικά στα Ελληνικά σπίτια, όπου ο κήπος θα πρέπει να συνδυάζει ηλιόλουστα σημεία για φύτευση αλλά και σκιερά για πιο ευαίσθητα φυτά όπως και για μια ζώνη καθιστικού, ο σωστός προσανατολισμός κάθε περιοχής παίζει καθοριστικό ρόλο.Αν πιστεύετε ότι έχουν γίνει λάθη στον αρχικό σχεδιασμό του κήπου σας επενδύστε χρόνο για να τα διορθώσετε, ώστε ο χώρος να γίνει πραγματικά λειτουργικός, χωρίς για ένα διάστημα να προσθέτετε νέα φυτά ή διακοσμητικά στοιχεία που αργότερα ίσως και αυτά αποδειχθεί ότι δεν είναι τοποθετημένα στα σωστά σημεία.

Επιλογή φυτών ανθεκτικών στο κλίμα

Τα φυτά που ευδοκιμούν εύκολα στο μεσογειακό κλίμα χρειάζονται λιγότερο νερό και φροντίδα, σε σχέση με είδη με καταγωγή από περιοχές με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.



Θάμνοι, αρωματικά, παχύφυτα, κακτοειδή και πολλά πολυετή ανθοφόρα φυτά που αντέχουν στη ζέστη και στην ξηρασία μειώνουν σημαντικά τις απαιτήσεις συντήρησης του κήπου.



Όσο πιο κοντά στις φυσικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή σας είναι οι ανάγκες των φυτών που θα επιλέξετε, τόσο πιο εύκολη γίνεται η φροντίδα του κήπου.





Επισκεφτείτε μεγάλα φυτώρια πριν επιλέξετε φυτά

Ξεκινώντας την ενασχόλησή σας με την κηπουρική όσα μπορείτε να μάθετε από φίλους-γνωστούς ή από το internet είναι σίγουρα πολύτιμα. Όμως είναι σίγουρο ότι τίποτα δεν θα σας προσφέρει μεγαλύτερη γνώση από την επίσκεψη σε ένα μεγάλο φυτώριο.



Καταγράψτε τις ανάγκες του κήπου σας και ζητείστε να δείτε κατάλληλα φυτά πχ αναρριχώμενα, πολυετή που δεν ρίχνουν τα φύλλα τους, είδη εδαφοκάλυψης, φυτά που δεν απαιτούν ιδιαίτερο πότισμα, είδη κατάλληλα για σημεία με σκιά κλπ



Είναι σίγουρο ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο το πεδίο των επιλογών σας θα διευρυνθεί πολύ και θα μείνετε έκπληκτοι από την ποικιλία φυτών χαμηλής συντήρησης για κάθε χρήση, διαθέσιμα για να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε έναν όμορφο και εύκολης φροντίδας κήπο.







Απαιτητικά φυτά σε δοχεία φύτευσης

Έχει συμβεί σε όλους μας να "ζηλεύουμε" περίτεχνους και φροντισμένους κήπους με πλήθος φυτών, που όμως τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συστηματικής φροντίδας από επαγγελματίες κηπουρούς.



Ένας πρακτικός τρόπος για να καλλιεργήσετε κάποια πιο απαιτητικά φυτά, όταν ο χρόνος αλλά και η εμπειρία σας στην κηπουρική είναι περιορισμένα, είναι να τα τοποθετήσετε σε γλάστρες και όχι απευθείας στο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να ελέγχετε ευκολότερα τις ανάγκες τους σε νερό, να τα μετακινείτε όταν χρειάζεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και αν τελικά ...δεν τα καταφέρετε η απώλεια θα περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με το να έχετε επενδύσει στην καλλιέργειά τους την όψη μιας περιοχής του κήπου.







Λιγότερο γκαζόν

Το γκαζόν είναι από τα πιο απαιτητικά στοιχεία ενός κήπου.



Η μείωση της επιφάνειάς του ή η πλήρης αντικατάστασή του με χαλίκι, εδαφοκαλυπτικά φυτά ή αγρωστώδεις θάμνους περιορίζουν σημαντικά το πότισμα και το κούρεμα. Έτσι ο κήπος παραμένει λειτουργικός και φροντισμένος χωρίς συνεχή φροντίδα.



Λαμβανομένων υπόψη και των διαρκώς μεταβαλλόμενων κλιματικών συνθηκών και τα όλο και πιο ζεστά διαστήματα που επικρατούν, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, το γκαζόν είναι στην πραγματικότητα ένα εντελώς ακατάλληλο είδος για τα κλιματολογικά δεδομένα της χώρας μας. Η έντονη ζέστη και υγρασία χαλά διαρκώς την όψη του και εκτός της συστηματικής φροντίδας απαιτεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού σε σχέση με άλλα είδη εδαφοκάλυψης.

Αυτόματο και σωστά ρυθμισμένο πότισμα

Ένα σύστημα αυτόματου ποτίσματος, ακόμα και εντελώς απλό, κάνει τη διαφορά.



Όταν είναι σωστά ρυθμισμένο, αποφεύγεται η υπερβολή και η σπατάλη νερού, ενώ ειδικά στη χώρα μας όπου όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου τα φυτά απαιτούν πότισμα η αυτόματη άρδευση μειώνει σημαντικά το άγχος της καθημερινής φροντίδας.



Ανάλογα με το μέγεθος του κήπου και την χωροταξική του διάταξη χρησιμοποιείστε περισσότερους του ενός προγραμματιστές ποτίσματος και σε κάθε περίπτωση ρυθμίστε τα μπεκ που καταλήγουν στο κάθε φυτό ανάλογα με την ποσότητα νερού που το καθένα χρειάζεται.





Υλικά που αντέχουν στον χρόνο

Δάπεδα, παρτέρια και κατασκευές από ανθεκτικά υλικά περιορίζουν τη φθορά και τις ανάγκες επισκευής.



Πέτρα, ξύλο εξωτερικού χώρου και μεταλλικές σταθερές κατασκευές διατηρούν φροντισμένη την εικόνα του κήπου για χρόνια, χωρίς συχνές ανάγκες συντήρησης.

