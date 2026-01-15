2026-01-15 08:03:07
Η HP παρουσίασε στην CES 2026 έναν υπολογιστή που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητος: τον HP EliteBoard G1a, έναν πλήρη υπολογιστή Windows ενσωματωμένο… μέσα σε ένα πληκτρολόγιο. Η εταιρεία τον χαρακτηρίζει ως τον πρώτο πλήρη AI PC μέσα σε πληκτρολόγιο παγκοσμίως, ενώ η καινοτομία του αναγνωρίστηκε και επίσημα, αποσπώντας διάκριση CES 2026 Innovation Award Honoree.

Το EliteBoard G1a έχει μορφή πληκτρολογίου πλήρους μεγέθους, με πάχος που δεν ξεπερνά τα 17 χιλιοστά και βάρος κάτω από 750 γραμμάρια. Παρά τις εξαιρετικά μικρές διαστάσεις του, ενσωματώνει διπλά μικρόφωνα και στερεοφωνικά ηχεία, μετατρέποντας το πληκτρολόγιο σε μια ολοκληρωμένη μονάδα υπολογιστή.

Στην καρδιά της συσκευής βρίσκονται οι AMD Ryzen AI 300 series επεξεργαστές, οι οποίοι προσφέρουν πάνω από 50 TOPS απόδοσης NPU, δίνοντας έμφαση στις εργασίες τεχνητής νοημοσύνης

. Το σύστημα συνοδεύεται από ενσωματωμένα γραφικά Radeon 800M, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης τόσο της μνήμης DDR5 SODIMM όσο και του αποθηκευτικού χώρου M.2 NVMe, κάτι σπάνιο για τόσο συμπαγή σχεδιασμό.

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, το EliteBoard G1a διαθέτει μία θύρα USB 4.0 και μία USB 3.2 Gen2, με υποστήριξη παροχής ισχύος και εξόδου εικόνας. Παράλληλα, υποστηρίζει Wi-Fi 7 και Bluetooth 6.0, εξασφαλίζοντας υψηλές ταχύτητες και σύγχρονες ασύρματες δυνατότητες.

Για την ψύξη, η HP έχει τοποθετήσει εισαγωγές αέρα στο κάτω μέρος, έναν ανεμιστήρα και εξαγωγές στο πίσω μέρος του πληκτρολογίου. Το σύστημα τρέχει Windows 11 και διαθέτει ειδικό πλήκτρο Copilot, δίνοντας άμεση πρόσβαση στις AI λειτουργίες της Microsoft.

Το EliteBoard G1a διατίθεται προαιρετικά με ενσωματωμένη μπαταρία 32Wh, η οποία προσφέρει έως 3,5 ώρες χρήσης, ενώ συνοδεύεται από φορτιστή USB-C 65W. Επιπλέον επιλογές περιλαμβάνουν αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, κουμπί ενεργοποίησης και δεμένο USB-C καλώδιο για σταθερή τοποθέτηση στο γραφείο.

Η HP ανακοίνωσε ότι η συσκευή θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, με την τιμή να αποκαλύπτεται αργότερα. Το EliteBoard G1a απευθύνεται ξεκάθαρα σε επαγγελματίες που θέλουν φορητότητα, ισχύ και καινοτομία σε μία και μόνο συσκευή.



