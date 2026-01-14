2026-01-14 21:26:08
Φωτογραφία για Ν/σ Τροποποίησης Σύμβασης HELLENIC TRAIN - Την Πέμπτη στην Ολομέλεια - Κ. Κυρανάκης: Η αναδιαπραγμάτευση είναι υπέρ του ελληνικού δημοσίου και του σιδηροδρόμου.
Στην Ολομέλεια εισάγεται αύριο,Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την «Κύρωση της Πρώτης Τροποποίησης της από 14 Απριλίου 2022 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.), ήδη sidirodromikanea
