Μετά από 144 χρόνια η Sagrada Familia φτάνει επιτέλους στο πλήρες ύψος της, ολοκληρώνοντας ένα ιστορικό αρχιτεκτονικό ορόσημο.

Η εμβληματική βασιλική της Βαρκελώνης, έργο ζωής του Αντόνι Γκαουντί, αγγίζει πλέον το τελικό της ύψος, σηματοδοτώντας ένα γεγονός που ξεπερνά τα όρια μιας απλής κατασκευαστικής εξέλιξης. Το τελευταίο κομμάτι και συγκεκριμένα το άνω τμήμα του τετράπλευρου σταυρού στην κορυφή του κεντρικού πύργου (πύργος Ιησού Χριστού) τοποθετήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2026 ολοκληρώνοντας έτσι τον κεντρικό πύργο και φέρνοντας τη Sagrada Familia στο πλήρες ύψος των 172,5 μέτρων μετά από 144 χρόνια εργασιών.

Ο σταυρός έχει ύψος 17 μέτρα και είναι κατασκευασμένος από γυαλί και χάλυβα. Μεταφέρθηκε στη Βαρκελώνη σε προκατασκευασμένα τμήματα και συναρμολογήθηκε και τοποθετήθηκε με την βοήθεια ειδικής πλατφόρμας, ένα εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολα, δεδομένου ότι οι εργασίες χρειάστηκε να διακοπούν αρκετές φορές λόγω καιρικών συνθηκών.

Ο επικεφαλής αρχιτέκτονας του έργου Ζόρντι Φαουλί χαρακτήρισε τη στιγμή «μια μέρα γεμάτη χαρά και συγκίνηση», τονίζοντας πως ο σταυρός, με τα τέσσερα σκέλη του, σχεδιάστηκε με τρόπο που να είναι ορατός από κάθε σημείο της Βαρκελώνης, όλες τις ώρες της ημέρας, μια ιδέα που αποτελούσε βασικό στοιχείο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του Γκαουντί.

Από το 1882 στο 2026

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 1882 με αρχικό αρχιτέκτονα τον Francisco de Paula del Villar. Έναν χρόνο αργότερα, το έργο ανέλαβε ο Αντόνι Γκαουντί, ο οποίος αναδιαμόρφωσε πλήρως το σχέδιο, μετατρέποντάς το σε ένα μοναδικό συνδυασμό γοτθικής παράδοσης και οργανικής αρχιτεκτονικής εμπνευσμένης από τη φύση.

Ο Γκαουντί αφιέρωσε τα τελευταία 43 χρόνια της ζωής του σχεδόν αποκλειστικά στο έργο. Με τον θάνατό του το 1926, είχε ολοκληρωθεί μόνο ένα μικρό μέρος της βασιλικής. Τα αρχικά του σχέδια, μακέτες και σημειώσεις αποτέλεσαν τη βάση για τις επόμενες γενιές αρχιτεκτόνων που συνέχισαν την κατασκευή.

Η πρόοδος του έργου διακόπηκε κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν καταστράφηκε μέρος των σχεδίων. Παρά τις δυσκολίες, η κατασκευή συνεχίστηκε με βάση τα σωζόμενα στοιχεία και τη μελέτη της φιλοσοφίας του δημιουργού.

Αρχιτεκτονική και συμβολισμός

Η Sagrada Familia δεν είναι ένα συμβατικό εκκλησιαστικό κτίσμα. Οι προσόψεις, της Γέννησης, των Παθών και της Δόξας, αφηγούνται διαφορετικά κεφάλαια της χριστιανικής παράδοσης μέσα από γλυπτικές συνθέσεις υψηλής λεπτομέρειας. Οι πύργοι της αντιστοιχούν σε βιβλικές μορφές, ενώ το εσωτερικό της βασιλικής θυμίζει δάσος από κίονες που διακλαδίζονται προς την οροφή.

Το φως διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Τα πολύχρωμα βιτρό μεταμορφώνουν τον εσωτερικό χώρο ανάλογα με την ώρα της ημέρας, ενισχύοντας την πνευματική εμπειρία. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει τη βαθιά πεποίθηση του Γκαουντί ότι η φύση αποτελεί το απόλυτο πρότυπο αρχιτεκτονικής.

Ένα έργο που συνεχίζεται

Παρότι η Sagrada Familia φτάνει επιτέλους στο πλήρες ύψος της, οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Η πρόσοψη της Δόξας και επιμέρους διακοσμητικά στοιχεία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.



Η κατασκευή χρηματοδοτείται κυρίως από τα έσοδα των επισκεπτών, γεγονός που την καθιστά μοναδικό παράδειγμα μνημείου που εξελίσσεται μέσα από τη δημόσια συμμετοχή.

Το γεγονός ότι ένα τόσο εμβληματικό κτίριο παραμένει ενεργό εργοτάξιο για περισσότερο από έναν αιώνα ενισχύει τη συμβολική του διάσταση. Η Sagrada Familia δεν είναι απλώς ένα μνημείο. Περισσότερο από ένα τουριστικό αξιοθέατο, από τα πιο δημοφιλή στην Ευρώπη, αποτελεί παράδειγμα πίστης στη δημιουργική επιμονή και στη διαχρονική αξία της αρχιτεκτονικής.

