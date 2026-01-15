2026-01-15 11:44:50
Φωτογραφία για ΟΣΕ: «Οι συμβάσεις εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς»
Οι αναφορές του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ Χρήστου Παληού στη διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίουΣτην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την αποκατάσταση των έργων, που επλήγησαν από τη θεομηνία «Daniel», στον κεντρικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2026, καθώς και στα έργα τα οποία ακόμη εκκρεμούν –πολλά εκ των οποίων μετρούν καθυστερήσεις, όπως η υπογειοποίηση στα Σεπόλια– sidirodromikanea
