Η ευρωπαϊκή επικαιρότητα των τελευταίων ημερών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: το φαρμακείο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, είτε ως βασικός πυλώνας της δημόσιας υγείας είτε ως κρίσιμος κρίκος που δοκιμάζεται από οικονομικές, θεσμικές και εγκληματικές πιέσεις.

Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, τρεις ειδήσεις από τη Γερμανία, την Αγγλία και την Europol αποτυπώνουν με έντονο τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ευρωπαϊκά φαρμακεία και οι....

... φαρμακοποιοί.

Στη Γερμανία, οι φαρμακοποιοί προχωρούν σε πανεθνικές κινητοποιήσεις, με βασικό αίτημα την αύξηση της αμοιβής για την εκτέλεση συνταγών. Η ABDA ζητά να εφαρμοστεί η πολιτική δέσμευση για αύξηση της σταθερής αμοιβής από 8,35 ευρώ σε 9,50 ευρώ ανά συνταγογραφούμενη συσκευασία, τονίζοντας ότι τα λειτουργικά βάρη των φαρμακείων έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ το δίκτυο συρρικνώνεται συνεχώς. Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, από το 2013 έχει κλείσει σχεδόν το 20% των φαρμακείων στη χώρα. (Πηγή: themunicheye.com )

Στην Αγγλία, η εικόνα είναι εξίσου ανησυχητική. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η χρηματοδότηση των community pharmacies είναι σήμερα περίπου 800 εκατομμύρια λίρες χαμηλότερη σε πραγματικούς όρους σε σχέση με πριν από μία δεκαετία. Ουσιαστικά, παρά τις αυξημένες ανάγκες του συστήματος και τον διευρυμένο ρόλο που καλούνται να αναλάβουν τα φαρμακεία, η οικονομική στήριξη παραμένει ανεπαρκής, εντείνοντας την πίεση στη βιωσιμότητα πολλών μονάδων. (Πηγή: thepharmacist.co.uk/ )

Την ίδια στιγμή, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Europol ανακοίνωσε σημαντικά αποτελέσματα από τη μεγάλη επιχείρηση SHIELD VI κατά των δικτύων φαρμακευτικού εγκλήματος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 3.354 άτομα διώχθηκαν, ξεκίνησαν 907 έρευνες, ερευνήθηκαν 43 οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, ενώ οι κατασχέσεις παράνομων φαρμάκων, ουσιών ντόπινγκ, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων έφτασαν συνολικά τα 33 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση ανέδειξε και νέες απειλές για τη δημόσια υγεία, όπως η διακίνηση πλαστών προϊόντων με βάση τη σεμαγλουτίδη. (Πηγή: europol.europa.eu )

Οι τρεις αυτές εξελίξεις, αν και διαφορετικές μεταξύ τους, συγκλίνουν σε ένα κοινό συμπέρασμα:το φαρμακείο στην Ευρώπη δεν είναι απλώς ένα ακόμη σημείο διάθεσης φαρμάκων. Είναι θεσμός δημόσιας υγείας, είναι επαγγελματικός χώρος που χρειάζεται σταθερότητα και βιωσιμότητα, αλλά και πεδίο που πρέπει να προστατεύεται από την παρανομία και την υποχρηματοδότηση.

Για τους φαρμακοποιούς στην Ελλάδα, οι ειδήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Υπενθυμίζουν ότι πολλά από τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο δεν είναι μεμονωμένα ή τοπικά. Η πίεση στη βιωσιμότητα των φαρμακείων, η ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης του ρόλου τους και η προστασία της νόμιμης αλυσίδας φαρμάκου αποτελούν πλέον ευρωπαϊκά ζητήματα πρώτης γραμμής.

Το φαρμακείο της γειτονιάς, ο επιστήμονας φαρμακοποιός και η ασφαλής διακίνηση του φαρμάκου δεν είναι δεδομένα. Χρειάζονται στήριξη, θεσμική θωράκιση και διαρκή επαγρύπνηση — σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.







Farmakopoioi





farmakopoioi