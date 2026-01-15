2026-01-15 16:23:43
Φωτογραφία για Κ. Κυρανάκης σε Βελόπουλο για Hellenic Train: Δεν θα πληρώνει το Δημόσιο την εκπαίδευση των μηχανοδηγών στους ιδιώτες παρόχους
«Μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση καταφέραμε να αλλάξουμε την σύμβαση, με σημαντικά οφέλη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και ο κάθε αντικειμενικός πολίτης μπορεί να το αναγνωρίσει» απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, σε όσα ανέφερε στην Ολομέλεια σχετικά με την «Κύρωση της Πρώτης Τροποποίησης της από 14 sidirodromikanea
Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
Κυρανάκης από Βουλή: Στόχος μας όλες οι συμβάσεις να γίνουν πράξη και να υλοποιηθούν πλήρως έως το τελευταίο ευρώ.
Κυρανάκης από Βουλή: Στόχος μας όλες οι συμβάσεις να γίνουν πράξη και να υλοποιηθούν πλήρως έως το τελευταίο ευρώ.
