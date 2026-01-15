Κ. Κυρανάκης σε Βελόπουλο για Hellenic Train: Δεν θα πληρώνει το Δημόσιο την εκπαίδευση των μηχανοδηγών στους ιδιώτες παρόχους
2026-01-15 16:23:43
«Μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση καταφέραμε να αλλάξουμε την σύμβαση, με σημαντικά οφέλη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και ο κάθε αντικειμενικός πολίτης μπορεί να το αναγνωρίσει» απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, σε όσα ανέφερε στην Ολομέλεια σχετικά με την «Κύρωση της Πρώτης Τροποποίησης της από 14 sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟBoho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ