2026-01-15 16:58:27
Φωτογραφία για Κυρανάκης από Βουλή: Στόχος μας όλες οι συμβάσεις να γίνουν πράξη και να υλοποιηθούν πλήρως έως το τελευταίο ευρώ.
Όλα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών από το βήμα της ΒουλήςΚωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τον τομέα των μεταφορώνΣτις 10 σημαντικές αλλαγές που συνέβησαν μέσα σε 10 μήνες στον ελληνικό σιδηρόδρομο αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ψήφιση sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
Κ. Κυρανάκης σε Βελόπουλο για Hellenic Train: Δεν θα πληρώνει το Δημόσιο την εκπαίδευση των μηχανοδηγών στους ιδιώτες παρόχους
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κ. Κυρανάκης σε Βελόπουλο για Hellenic Train: Δεν θα πληρώνει το Δημόσιο την εκπαίδευση των μηχανοδηγών στους ιδιώτες παρόχους
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κ. Κυρανάκης σε Βελόπουλο για Hellenic Train: Δεν θα πληρώνει το Δημόσιο την εκπαίδευση των μηχανοδηγών στους ιδιώτες παρόχους
Κ. Κυρανάκης σε Βελόπουλο για Hellenic Train: Δεν θα πληρώνει το Δημόσιο την εκπαίδευση των μηχανοδηγών στους ιδιώτες παρόχους
ΟΣΕ: «Οι συμβάσεις εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς»
ΟΣΕ: «Οι συμβάσεις εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς»
Αθήνα – Θεσσαλονίκη με τρένο σε λιγότερο από 3,5 ώρες – Όλες οι αλλαγές στον κεντρικό άξονα.
Αθήνα – Θεσσαλονίκη με τρένο σε λιγότερο από 3,5 ώρες – Όλες οι αλλαγές στον κεντρικό άξονα.
Ν/σ Τροποποίησης Σύμβασης HELLENIC TRAIN - Την Πέμπτη στην Ολομέλεια - Κ. Κυρανάκης: Η αναδιαπραγμάτευση είναι υπέρ του ελληνικού δημοσίου και του σιδηροδρόμου.
Ν/σ Τροποποίησης Σύμβασης HELLENIC TRAIN - Την Πέμπτη στην Ολομέλεια - Κ. Κυρανάκης: Η αναδιαπραγμάτευση είναι υπέρ του ελληνικού δημοσίου και του σιδηροδρόμου.
Προϋπολογισμός ΟΣΕ 2026: Ποια έργα θα γίνουν και πόσα χρήματα προβλέπονται
Προϋπολογισμός ΟΣΕ 2026: Ποια έργα θα γίνουν και πόσα χρήματα προβλέπονται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
Αγγλία: Ο νεότερος μηχανοδηγός του μετρό συνταξιοδοτείται μετά από 46 χρόνια
Αγγλία: Ο νεότερος μηχανοδηγός του μετρό συνταξιοδοτείται μετά από 46 χρόνια
Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Γερμανικό ενδιαφέρον για τον σιδηρόδρομο άξονα.
Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Γερμανικό ενδιαφέρον για τον σιδηρόδρομο άξονα.
Τζενη Παπαδημητριου : φωτογραφικός περίπατος στον Αστακό
Τζενη Παπαδημητριου : φωτογραφικός περίπατος στον Αστακό
«Οι Αθώοι»: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά εποχής του MEGA
«Οι Αθώοι»: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά εποχής του MEGA