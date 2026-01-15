2026-01-15 20:58:10
Φωτογραφία για Βουλή: Κυρώθηκε η νέα συμφωνία με την Hellenic Train – Εάν δρομολόγιο γίνεται κερδοφόρο, το 20% θα πηγαίνει στο Δημόσιο - Αντιπαράθεση για τα Ασημένια Βέλη
Το σχετικό νομοσχέδιο πέρασε με τις γαλάζιες ψήφους ενώ καταψήφισε όλη η αντιπολίτευσηΨηφίσθηκε κατά πλειοψηφία επί της Αρχής και στο Σύνολό του, με την θετική ψήφο της ΝΔ, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών που κυρώνει την τροποποίηση της σύμβασης ανάμεσα στο Δημόσιο και την Hellenic Train. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταψήφισαν.Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης sidirodromikanea
Κυρανάκης από Βουλή: Στόχος μας όλες οι συμβάσεις να γίνουν πράξη και να υλοποιηθούν πλήρως έως το τελευταίο ευρώ.
Η γραμμή Βουδαπέστη-Βελιγράδι πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της
Η γραμμή Βουδαπέστη-Βελιγράδι πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της
