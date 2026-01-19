Με το νέο δελτίο τιμών Δεκεμβρίου 2025 καταγράφονται μεταβολές σε αρκετά φάρμακα (κυρίως μειώσεις), συχνά οριζόντιες ανά δραστική ουσία (πολλά brands/γενόσημα με ίδια ποσοστιαία μεταβολή).

Παρακάτω συγκεντρώνονται οι βασικές μεταβολές ανά δραστική/συνδυασμό δραστικών, καθώς και οι λίγες περιπτώσεις με αυξήσεις.

Θυμίζουμε ότι το νέο δελτίο τιμών ισχύει ήδη για τις εταιρείες από 2/1/2026, ενώ οι φαρμακαποθήκες θα πωλούν με νέες τιμές από 2/2/2026. Το νέο δελτίο τιμών θα εφαρμοστεί στα φαρμακεία μας μετά από παρέμβαση του ΠΦΣ από 23/2/2026.

Μειώσεις (ανά δραστική ουσία)

Beclometasone/Formoterol (εισπνεόμενο): ενδεικτικά BECLOMETASONEFORMOTEROL STADA 200/6 και 100/6 με πτώση (στο ίδιο δελτίο εμφανίζονται σημαντικές μειώσεις π.χ. -62,25% σε μία συσκευασία και περίπου -10,73% σε άλλη, ανά κωδικό).​

Sitagliptin (αντιδιαβητικό, DPP-4): πολλοί κωδικοί sitagliptin 50mg/100mg και συνδυασμοί sitagliptin/metformin εμφανίζονται με σχεδόν ίδια ποσοστιαία μείωση γύρω στο -7,5% (π.χ. -7,58% έως -7,62% σε αρκετές εγγραφές).​

Vildagliptin (αντιδιαβητικό, DPP-4): εμφανίζεται επίσης με αντίστοιχη «ομαδική» μείωση γύρω στο -7,53% σε διάφορους κωδικούς.​

Quetiapine (αντιψυχωσικό): πολλές συσκευασίες/brands (100mg, 200mg, 300mg) επαναλαμβάνονται με σχεδόν ίδια ποσοστιαία μείωση περίπου -7,54% έως -7,57%.​

Rivaroxaban (αντιπηκτικό): οι καταχωρίσεις για 2,5mg και 10mg δείχνουν σταθερά μείωση περίπου -7,54% σε πολλαπλά προϊόντα/εταιρείες.​

Ticagrelor (αντιαιμοπεταλιακό): πολλαπλοί κωδικοί 90mg (π.χ. 56 και 60 δισκία) εμφανίζονται με μείωση περίπου -7,54%.​

Ranolazine (αντιαγγειακό): πολλοί κωδικοί 375/500/750mg επαναλαμβάνονται με μείωση περίπου -7,53%.​

Lacosamide (αντιεπιληπτικό): αρκετοί κωδικοί (π.χ. 50mg/200mg) εμφανίζονται με μείωση γύρω στο -7,59% έως -7,53% ανά συσκευασία.​

Pramipexole (αντιπαρκινσονικό): εμφανίζονται πολλοί κωδικοί (π.χ. MIRAPEXIN κ.ά.) με μειώσεις γύρω στο -7,54% σε αρκετές συσκευασίες.​

Solifenacin/Tamsulosin (συνδυασμός για LUTS): πολλαπλοί κωδικοί 6/0,4mg επαναλαμβάνονται με μείωση περίπου -7,54%.​

Cinacalcet (υπερπαραθυρεοειδισμός): σε αρκετές εγγραφές εμφανίζεται με μείωση περίπου -7,54% (υπάρχουν και άλλοι κωδικοί cinacalcet στο αρχείο, με διαφοροποιήσεις ανά συσκευασία/εταιρεία).​

Δείτε συγκριτικούς πίνακες αλφαβητικά αλλά και με ποσοστιαία μεταβολή όπως μας τους έστειλε η εταιρεία Europharmacy :https://drive.google.com/file/d/1DviZU-YJ2IV_QocCNZ1HfJoD5cEGqmkO/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1uvEYoeI25EEZpvcOS4SIuRqppoXwak4b/view?usp=sharingFarmakopoioi