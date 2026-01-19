ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ- Οι παγκόσμιες αποστολές προσωπικών υπολογιστών κατέγραψαν ισχυρή άνοδο 9% το 2025, ωστόσο οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα για μνήμη και αποθήκευση διαμορφώνουν ένα σαφώς πιο αβέβαιο σκηνικό για το 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων Omdia, οι συνολικές αποστολές desktop, laptop και workstations στο δ’ τρίμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 10,1%, φτάνοντας τα 75 εκατ. μονάδες. Σε επίπεδο έτους, η αγορά υπολογιστών ενισχύθηκε στις 279,5 εκατ. μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 9,2% σε σχέση με το 2024 και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επιστροφή της ζήτησης μετά την ύφεση της περιόδου 2022–2023.

Η κατηγορία των laptop –συμπεριλαμβανομένων των mobile workstations– παρέμεινε η «ατμομηχανή» της αγοράς, με αποστολές 58,6 εκατ. συσκευών στο δ’ τρίμηνο και 220,4 εκατ. σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αύξηση 8% για το 2025. Αντίστοιχα, τα desktop και desktop workstations έφτασαν τα 16,2 εκατ. μονάδες στο δ’ τρίμηνο και τα 59 εκατ. στο σύνολο της χρονιάς, εμφανίζοντας εντυπωσιακή ετήσια άνοδο 14,4%.

Τα προβλήματα με μνήμες και αποθήκευση

Παρά τη συνολικά υγιή εικόνα της αγοράς, η προσφορά σε μνήμη και αποθηκευτικά μέσα άρχισε να «στεγνώνει» από τα μέσα του 2025, ασκώντας έντονες ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Μεταξύ α’ και δ’ τριμήνου 2025, το κόστος για mainstream μνήμες και μέσα αποθήκευσης αυξήθηκε κατά 40% έως 70%, γεγονός που ανάγκασε τους κατασκευαστές να μετακυλήσουν μέρος των επιβαρύνσεων στους τελικούς πελάτες.

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, μεγάλοι κατασκευαστές προανήγγελλαν αυξήσεις τιμών στους υπολογιστές τους για το 2026, προειδοποιώντας ότι η αδυναμία εξασφάλισης επαρκούς προμήθειας μνήμης και μέσων αποθήκευσης περιορίζει τις δυνατότητες για περαιτέρω αύξηση των αποστολών. Σε αυτό το περιβάλλον, η βιομηχανία ρίχνει πλέον μεγαλύτερο βάρος σε high-end SKUs (μονάδες τήρησης αποθεμάτων) και πιο «λιτές» διαμορφώσεις στη μεσαία και χαμηλή κατηγορία, με στόχο τη θωράκιση των περιθωρίων κέρδους.

Αγορά PC: Ζήτηση υπάρχει, προσφορά όχι

Για το 2026, η Omdia εκτιμά ότι η υποκατάσταση παλαιών συσκευών θα διατηρήσει τη ζήτηση σε σχετικά υψηλά επίπεδα, όμως οι πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς θα είναι εντονότερες και η διαθεσιμότητα δεν θα μπορέσει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της αγοράς. Η πραγματική πορεία των αποστολών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο αποτελεσματικά οι κατασκευαστές θα διαπραγματευτούν με τους προμηθευτές μνήμης και αποθήκευσης, αλλά και από το ιστορικό αξιοπιστίας που διαθέτουν απέναντί τους.

Σε σχετική έρευνα της Omdia τον Νοέμβριο του 2025, το 57% των συνεργατών καναλιού B2B δήλωσε ότι αναμένει αύξηση της δραστηριότητας στους υπολογιστές το 2026 σε σχέση με το 2025, στοιχείο που υποδηλώνει πως η ζήτηση παραμένει ισχυρή και δημιουργεί ευκαιρίες για όσους καταφέρουν να διαχειριστούν καλύτερα τις ελλείψεις.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι του 2025

Στο μέτωπο των κατασκευαστών, η Lenovo αναδείχθηκε ξεκάθαρος πρωταγωνιστής, με διψήφια ανάπτυξη 14,4% στο δ’ τρίμηνο του 2025 και συνολικές αποστολές 71 εκατ. υπολογιστών για το έτος, αυξημένες κατά 14,6% σε ετήσια βάση. Η HP διατήρησε τη δεύτερη θέση, με 15,4 εκατ. αποστολές στο δ’ τρίμηνο και θετική πορεία τόσο σε τριμηνιαίο όσο και σε ετήσιο επίπεδο.​

Η Dell κατέγραψε την ισχυρότερη τριμηνιαία της επίδοση για το 2025, με εκτίναξη 26% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και συνολικές αποστολές 42 εκατ. μονάδων στο έτος, αυξημένες κατά 7%. Παράλληλα, κατάφερε να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς της κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στο δ’ τρίμηνο, ενώ η Apple παρέμεινε στην τέταρτη θέση και ξεχώρισε ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κατασκευαστής για το 2025, με αύξηση 16,4% και 28 εκατ. αποστολές σε ετήσια βάση.

Η Apple συνέχισε να κερδίζει έδαφος, αξιοποιώντας την ανανέωση της γκάμας των συστημάτων της και παραμένοντας βασικός πόλος έλξης στην premium κατηγορία. Οι αποστολές της έφτασαν τα 28 εκατ. τεμάχια για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη στροφή σημαντικού μέρους των καταναλωτών σε πιο ισχυρές και ποιοτικές συσκευές.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η Asus, η οποία παρέμεινε σταθερά μέσα στους κορυφαίους παίκτες της αγοράς τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Η εταιρεία απέστειλε 5,3 εκατ. υπολογιστές στο δ’ τρίμηνο και 20 εκατ. στο σύνολο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 7% κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της κυρίως στις value-for-money προτάσεις.

