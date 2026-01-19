Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφαλείας, σε επίσημο δελτίο τύπου που είχε δημοσιεύσει πριν από λίγους μήνες, μιλά για την ηλεκτρονική απάτη “SIM swap”, η οποία χρησιμοποιείται από όλο και περισσότερους διαδικτυακούς εγκληματίες και γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση το τελευταίο διάστημα.

Τι είναι το SIM Swap και πως λειτουργεί

Η αντικατάσταση της κάρτας SIM είναι μια υπηρεσία την οποία παρέχουν όλοι οι πάροχοι κινητής στη χώρα μας. Επιτρέπει στους συνδρομητές να διατηρούν τον αριθμό τους σε περίπτωση απώλειας συσκευής, τεχνικής βλάβης ή αλλαγής σε νέα συσκευή, αλλά και καταστροφής της ίδιας της κάρτας.

Όπως καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ο αριθμός κινητού και η αντικατάσταση της κάρτας SIM αποτελούν μια ελκυστική αγια τους διαδικτυακούς εγκληματίες, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα και να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η πιο χαρακτηριστική ένδειξη ότι ο αριθμός σου έχει πέσει θύμα SIM swapping είναι το γεγονός ότι δεν δέχεται κλήσεις, μηνύματα και δεν συνδέεται με το δίκτυο. Μόλις ο αριθμός μεταφερθεί, όλες οι κλήσεις και τα μηνύματα που προορίζονται για το θύμα προωθούνται πλέον στον κυβερνοεγκληματία. Αυτό περιλαμβάνει, κρίσιμους κωδικούς επαλήθευσης που χρησιμοποιούνται για την είσοδο σε email, τραπεζικούς λογαριασμούς, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp κλπ, αναφέρει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφαλείας.

Τώρα, το πώς το καταφέρνουν. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφαλείας αναφέρει ότι, αντλώντας δεδομένα από social media και διάφορα άλλα στοιχεία των θυμάτων τους από διαρροές δεδομένων, πετυχαίνουν να πείσουν τον υπάλληλο κινητής τηλεφωνίας ότι είναι νόμιμοι κάτοχοι του κινητού αριθμού και επιθυμούν την ενεργοποίηση νέας κάρτας SIM ή eSIM που οι ίδιοι ελέγχουν.

Αξίζει πάντως να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι διάφοροι πάροχοι στην Ελλάδα χρησιμοποιούν κάποια μέτρα ασφαλείας ακριβώς για να περιοριστεί το φαινόμενο, ειδικά όταν οι αντικαταστάσεις καρτών γίνονται από απόσταση. Η Vodafone το έκανε πριν από μερικά χρόνια.

Συγκεκριμένα, όταν είχα ζητήσει αντικατάσταση κάρτας SIM από τη Vodafone εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, λόγω καταστροφής της παλιάς σε συμβόλαιο, η Vodafone με ενημέρωσε ότι μπορεί να σταλεί καινούργια κάρτα SIM στο σπίτι.

Ωστόσο, θα ενεργοποιηθεί φραγή εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων για έως είκοσι τέσσερις ώρες.

Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία (όπως τηλέφωνο ή ημερομηνία γέννησης) άσκοπα και δη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.Αποφύγετε την απόλυτη έκθεση των συνηθειών και του τρόπου ζωής σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.Αποφύγετε τη χρήση SMS για επαλήθευση – προτιμήστε εφαρμογές όπως Authenticator.Θωρακίστε τον αριθμό σας: Ρυθμίστε PIN ασφαλείας στον πάροχό σας για κάθε αλλαγή SIM.Μην απαντάτε σε ύποπτα μηνύματα και μη δίνετε ποτέ τους e-Banking κωδικούς σας.Μάθετε να αναγνωρίζετε το phishing.Ενημερώστε άμεσα την τράπεζά σας αν παρατηρήσετε ύποπτες κινήσεις ή απώλεια σήματος στο κινητό.

