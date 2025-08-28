Ο παλμός του Ευρωμπάσκετ 2025 χτυπάει στην ΕΡΤ, με την απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤNEWS της πρώτης, κρίσιμης αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία, απόψε, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 21:30. Η μπασκετική δράση θα έχει αρχίσει σήμερα, στις 15:00, με τον αγώνα Γεωργία-Ισπανία, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1.Από το ΕΡΤNEWS θα μεταδοθούν επίσης και οι επόμενοι αγώνες της Εθνικής, δηλαδή η αναμέτρηση με τη Γεωργία, την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 15:00, καθώς και ο αγώνας με τη Βοσνία, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 15:00.Σπουδαίες αναμετρήσεις, ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις θα έχουν φυσικά και η ΕΡΤ1, καθώς και η ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr.Στις τηλεοπτικές περιγραφές και στον σχολιασμό των αγώνων, τα pre game, post game, flash interviews, mixed zone θα είναι οι Βαγγέλης Ιωάννου, Αντώνης Καλκαβούρας, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις για την ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης και το καθημερινό ρεπορτάζ για το ΕΡΤNEWS και την ΕΡΤ3 o Θοδωρής Φελάνης.Τις εκπομπές από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής θα παρουσιάζει ο Κώστας Xαλβατσιώτης με πολλούς προσκεκλημένους. Tην αρχισυνταξία της εκπομπής θα έχει ο Γιάννης Νάτου και την επιμέλειά της ο Μιχάλης Πέτκωφ, με τη δημοσιογραφική υποστήριξη του Λεωνίδα Μενεγάκη και του Αποστόλη Τριανταφύλλου.Ζήστε τον παλμό του Ευρωμπάσκετ 2025 στην ΕΡΤ!Από τις 27 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου.Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεωντου Ευρωμπάσκετ 2025ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025ΕΡΤ1 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)Γ΄ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Γεωργία – ΙσπανίαERTNEWS 20:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)Pre GameERTNEWS 21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)Γ΄ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Ελλάδα – ΙταλίαERTNEWS 23:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)ΕκπομπήΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025ΕΡΤ1 16:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (ΤΑΜΠΕΡΕ) (Ζ)Β’ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Λιθουανία – ΜαυροβούνιοΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025ΕΡΤ1 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Z)Γ΄ Όμιλος – 2η Αγωνιστική: Ιταλία – ΓεωργίαΕΡΤ1 17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)Pre GameΕΡΤ1 18:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)Γ΄ Όμιλος – 2η Αγωνιστική: Κύπρος – ΕλλάδαΕΡΤ1 20:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)Post GameΕΡΤ1 23:30-00:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)ΕκπομπήΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025ERTNEWS 14:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)Pre GameERTNEWS 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)Γ΄ Όμιλος – 3η Αγωνιστική: Γεωργία – ΕλλάδαERTNEWS 17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)Post GameΕΡΤ1 21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)Γ΄ Όμιλος – 3η Αγωνιστική: Βοσνία – ΙταλίαΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025ΕΡΤ1 20:45 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)Pre GameΕΡΤ1 21:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΛΕΤΟΝΙΑ (ΡΙΓΑ) (Ζ)Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Σερβία – ΤσεχίαΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025ERTNEWS 14:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)Pre GameERTNEWS 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Ελλάδα – ΒοσνίαERTNEWS 17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)Post GameΕΡΤ1 18:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Κύπρος – ΓεωργίαΕΡΤ1 23:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)ΕκπομπήΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025ΕΡΤ1 20:45 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)Pre GameΕΡΤ1 21:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)Α΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Τουρκία – ΣερβίαΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025ΕΡΤ1 20:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)Pre GameΕΡΤ1 21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΛΕΜΕΣΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ) (Ζ)Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Ισπανία – ΕλλάδαΕΡΤ1 23:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)ΕκπομπήΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)Φάση των «16»ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)Φάση των «16»ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)Φάση των «16»ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)Φάση των «16»ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)ΠροημιτελικόςΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)ΠροημιτελικόςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025ΕΡΤ1 17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)Α’ ΗμιτελικόςΕΡΤ1 21:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)Β’ ΗμιτελικόςΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025ΕΡΤ1 17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)Μικρός ΤελικόςΕΡΤ1 20:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)Pre GameΕΡΤ1 21:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)ΤελικόςΠηγή: tvnea.com