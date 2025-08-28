2025-08-28 12:43:27
Φωτογραφία για Ευρωμπάσκετ 2025: Η πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤNEWS
Ο παλμός του Ευρωμπάσκετ 2025 χτυπάει στην ΕΡΤ, με την απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤNEWS της πρώτης, κρίσιμης αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία, απόψε, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 21:30. Η μπασκετική δράση θα έχει αρχίσει σήμερα, στις 15:00, με τον αγώνα Γεωργία-Ισπανία, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Από το ΕΡΤNEWS θα μεταδοθούν επίσης και οι επόμενοι αγώνες της Εθνικής, δηλαδή η αναμέτρηση με τη Γεωργία, την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 15:00, καθώς και ο αγώνας με τη Βοσνία, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 15:00.

Σπουδαίες αναμετρήσεις, ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις θα έχουν φυσικά και η ΕΡΤ1, καθώς και η ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr.

Στις τηλεοπτικές περιγραφές και στον σχολιασμό των αγώνων, τα pre game, post game, flash interviews, mixed zone θα είναι οι Βαγγέλης Ιωάννου, Αντώνης Καλκαβούρας, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις για την ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης και το καθημερινό ρεπορτάζ για το ΕΡΤNEWS και την ΕΡΤ3 o Θοδωρής Φελάνης.


Τις εκπομπές από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής θα παρουσιάζει ο Κώστας Xαλβατσιώτης με πολλούς προσκεκλημένους. Tην αρχισυνταξία της εκπομπής θα έχει ο Γιάννης Νάτου και την επιμέλειά της ο Μιχάλης Πέτκωφ, με τη δημοσιογραφική υποστήριξη του Λεωνίδα Μενεγάκη και του Αποστόλη Τριανταφύλλου.

Ζήστε τον παλμό του Ευρωμπάσκετ 2025 στην ΕΡΤ!

Από τις 27 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων

του Ευρωμπάσκετ 2025

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤ1  15:00  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ)  (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Γεωργία – Ισπανία

ERTNEWS  20:30  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025  (Ζ)

Pre Game 

ERTNEWS  21:30  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ)  (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Ελλάδα – Ιταλία

ERTNEWS  23:30  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025  (Ζ)

Εκπομπή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤ1  16:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (ΤΑΜΠΕΡΕ) (Ζ)

Β’ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Λιθουανία – Μαυροβούνιο

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤ1  15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 –  ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ)  (Z)

Γ΄ Όμιλος – 2η Αγωνιστική: Ιταλία – Γεωργία

ΕΡΤ1  17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ΕΡΤ1  18:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 2η Αγωνιστική: Κύπρος – Ελλάδα

ΕΡΤ1  20:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Post Game

ΕΡΤ1  23:30-00:30  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Εκπομπή

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ERTNEWS  14:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025  (Ζ)

Pre Game

ERTNEWS   15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ)   (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 3η Αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα

ERTNEWS  17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Post Game

ΕΡΤ1  21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ)  (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 3η Αγωνιστική: Βοσνία – Ιταλία  

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1 20:45 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ΕΡΤ1 21:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΛΕΤΟΝΙΑ (ΡΙΓΑ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Σερβία – Τσεχία

ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ERTNEWS  14:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025  (Ζ)

Pre Game

ERTNEWS  15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική:  Ελλάδα – Βοσνία

ERTNEWS  17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025  (Ζ)

Post Game

ΕΡΤ1  18:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Κύπρος – Γεωργία

ΕΡΤ1  23:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025  (Ζ)

Εκπομπή

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1  20:45  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ΕΡΤ1  21:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Α΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Τουρκία – Σερβία

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1  20:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ΕΡΤ1  21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΛΕΜΕΣΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ)  (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική:  Ισπανία – Ελλάδα

ΕΡΤ1  23:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Εκπομπή

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Φάση των «16»

ΕΡΤ1  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Φάση των «16»

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Φάση των «16»

ΕΡΤ1  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Φάση των «16»

ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Προημιτελικός

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1  ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Προημιτελικός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1  17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Α’ Ημιτελικός

ΕΡΤ1  21:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Β’ Ημιτελικός

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1  17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Μικρός Τελικός

ΕΡΤ1  20:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025  (Ζ)

Pre Game

ΕΡΤ1  21:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Τελικός

