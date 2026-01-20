- ΕΟΦ και Υπουργείο θεωρούν αρκετά τα 550.000 τριδύναμα που ακόμα υπάρχουν διαθέσιμα και δεν ενεργοποιούν τα 4δύναμα εμβόλια

- Ο ΠΦΣ ζητά λοιπόν να δοθεί εντολή να επιστραφούν στην εταιρία και να πιστωθούν άμεσα στα φαρμακεία!

- Επίσης ζητά από τον ΦΣΑ λίστα φαρμακείων που δεν διαθέτουν τριδύναμα για να βοηθήσει στην προμήθειά τους!

Ο αριθμός των τριδύναμων εμβολίων επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος παίρνει πρωτοβουλία για να έχουν επάρκεια όλα τα φαρμακεία της Αττικής –όπου κι εντοπίζεται κατά βάση το πρόβλημα- και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος που θέλει να εμβολιαστεί.

«Ποτέ δεν έχει τεθεί και δεν μπορεί να τεθεί, καθόσον μίλησα με τους αρμόδιους του Υπουργείου Υγείας, θέμα νομοθετικής ρύθμισης για άρση της δυνατότητας επιστροφής των εμβολίων και των φαρμάκων

. Αυτό είναι κάτι το αδιανόητο και φυσικά, όπως είπα, δεν έχει ποτέ καν τεθεί ως θέμα από τον Υπουργό και τα στελέχη του υπουργείου Υγείας. Το γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα που υποστήριξαν πως υπάρχει τέτοια πρόθεση για νομοθετική ρύθμιση, δεν το κατανοώ. Μπορεί κάποιος ενδεχομένως να έγραψε μία πληροφορία που τελικά αποδεικνύεται πως ήταν λάθος. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι η διαβεβαίωση του Υπουργού Υγείας ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κι αλλοίμονο να υπήρχε. Δεν είναι δυνατό ποτέ να συμβεί αυτό!»

Αυτή είναι η απάντηση του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολου Βαλτά μέσω του DailyPharmaNews στα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας...

.. για δήθεν πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει το να μην επιτραπούν επιστροφές των νέων τριδύναμων εμβολίων που θα μείνουν αδιάθετα στο τέλος της τρέχουσας εμβολιαστικής περιόδου, κάτι πρωτόγνωρο που θα προκαλούσε οικονομική ζημιά στους φαρμακοποιούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα στην αγορά, σε φαρμακεία και φαρμακαποθήκες σε όλη την Ελλάδα περίπου 550.000 τριδύναμα εμβόλια, ένας αριθμός που επαρκεί για να καλύψει τις όποιες ανάγκες σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, προς το τέλος του Ιανουαρίου και με δεδομένο ότι ήδη έχουν γίνει πάνω από 2,7 εκατομμύρια δόσεις.

Επομένως ο ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας κρίνει ότι είναι μία ποσότητα επαρκέστατη κι επομένως δεν υπάρχει θέμα διάθεσης των τετραδύναμων αντιγριπικών εμβολίων.

Σε ό,τι αφορά τα τετραδύναμα εμβόλια έχει ζητηθεί από τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, την Αναπληρώτρια Υπουργό κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη και τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ. Σπύρο Σαπουνά, εφόσον κρίνουν ότι τα 550.000 τριδύναμα εμβόλια επαρκούν με βάση τους εμβολιασμούς που γίνονται καθημερινά και δεν υπερβαίνουν τους χίλιους -την τελευταία εβδομάδα οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν περίπου 5.500 εμβόλια, περίπου 800 εμβόλια την ημέρα- να δοθεί στην εταιρεία που τα παράγει εντολή να τα πάρει πίσω και να πιστωθούν τα ανάλογα χρηματικά ποσά για την αγορά τους, στους φαρμακοποιούς που τα επιστρέφουν διότι δεν μπορούν οι ίδιοι να υποστούν οικονομική ζημιά καθόσον υπό φυσιολογικές συνθήκες η εταιρεία προβλέπει να πιστώσει τα φαρμακεία μέσα στον Ιούνιο.

Όλο αυτό που έχει συμβεί με τα τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια δεν μπορεί να το πληρώσουν οι φαρμακοποιοί καθώς όπως τονίζει ο κ. Βαλτάς «ό,τι έγινε ήταν καθαρά με υπαιτιότητα της εταιρείας. Η εταιρεία ήταν η μόνη που γνώριζε και κανείς άλλος ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μίλαγε για τριδύναμα. Οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί που παρήγγειλαν τετραδύναμα δεν γνώριζαν τίποτα όταν προχωρούσαν σε προπαραγγελία, τον Μάρτιο. Η απαγόρευση χρήσης του τετραδύναμου εμβολίου έγινε τον Οκτώβριο, στην έναρξη της εμβολιαστικής περιόδου. Επομένως δεν μπορεί ο φαρμακοποιός να πληρώσει αυτή τη στιγμή χωρίς μάλιστα να φταίει στο ελάχιστο, το “μάρμαρο” και να υποστεί τη ζημιά της καθυστέρησης της πίστωσης».

Επειδή το πρόβλημα με τις ελλείψεις τριδύναμων αντιγριπικών εμβολίων σε φαρμακεία είναι περισσότερο εντοπισμένο στην Αττική ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα ζητήσει άμεσα από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής λίστα φαρμακείων που δεν έχουν τριδύναμα εμβόλια για να μπορέσει να τα βοηθήσει και να τα προμηθεύσει με τις απαιτούμενες ποσότητες από φαρμακαποθήκες που έχουν τέτοια εμβόλια. Είναι μία κίνηση που αναμένεται να βοηθήσει καθώς υπάρχουν φαρμακεία που προμηθεύτηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της παραγγελίας τους τετραδύναμα εμβόλια, κάποια στιγμή η φαρμακαποθήκη που τα προμήθευε, δεν είχε να τους δώσει τριδύναμα και τώρα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες εμβολιασμού σε άτομα που μπαίνουν στο φαρμακείο ζητώντας να κάνουν το τριδύναμο εμβόλιο, και μη βρίσκοντάς το πάνε σε άλλο φαρμακείο να εμβολιαστούν.

