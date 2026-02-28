Πώς η απόρριψη των δασμών Trump από το Ανώτατο Δικαστήριο φέρνει νέο φόρο 10% και τι σημαίνει για την τεχνολογία;

Μετά την ακύρωση των παγκόσμιων δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στις 20 Φεβρουαρίου 2026, ο Donald Trump ανακοίνωσε άμεσα νέο οριζόντιο δασμό 10% μέσω του Section 122. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται ότι θα αυξήσει το κόστος κατασκευής των ηλεκτρονικών προϊόντων (π.χ. iPhone), επηρεάζοντας άμεσα τις τελικές τιμές διάθεσης στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά.

Τα βασικά σημείαΑπόφαση SCOTUS (6-3): Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικούς τους δασμούς που είχαν επιβληθεί νωρίτερα, καθώς υπερέβαιναν τις δικαιοδοσίες του νόμου IEEPA (International Emergency Economic Powers Act).Νέος Δασμός Trump: Σε άμεση απάντηση, ανακοινώθηκε νέος καθολικός δασμός 10% στις εισαγωγές, με επίκληση του Section 122 του Trade Act του 1974.Πλήγμα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Τεχνολογικοί κολοσσοί (Apple, Amazon, Microsoft) καλούνται να επαναξιολογήσουν άμεσα τα κόστη μεταφοράς και εκτελωνισμού εξαρτημάτων, κυρίως από τις ασιατικές γραμμές παραγωγής.Οικονομικό Κενό: Εκκρεμεί η νομική διαδικασία για την επιστροφή των 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν ήδη εισπραχθεί από τους προηγούμενους, πλέον άκυρους, δασμούς.Ο αντίκτυπος στην ελληνική αγορά

Η εφαρμογή του νέου αμερικανικού δασμού 10% δεν αποτελεί απλώς μια αμερικανική εσωτερική υπόθεση, αλλά μεταφράζεται σε επικείμενες ανατιμήσεις και για τον Έλληνα καταναλωτή

. Η αλυσίδα είναι δεδομένη και αυστηρά μαθηματική: οι κατασκευαστές hardware μετακυλίουν το αυξημένο κόστος εισαγωγής στις τελικές τιμές χονδρικής (MSRP).

Όταν αυτά τα προϊόντα φτάσουν στην ευρωπαϊκή και κατ' επέκταση στην ελληνική αγορά, το αυξημένο αρχικό κόστος μεγεθύνεται. Η διακύμανση της ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου σε συνδυασμό με τον υψηλό ελληνικό ΦΠΑ (24%) λειτουργούν πολλαπλασιαστικά. Για παράδειγμα, μια αύξηση 50 δολαρίων στην τιμή βάσης ενός νέου smartphone στις ΗΠΑ, παραδοσιακά καταλήγει σε αύξηση 70-90 ευρώ στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων, λόγω των πρόσθετων φόρων, του τοπικού κόστους διανομής και των πιθανών ευρωπαϊκών δασμολογικών αντιμέτρων.

Η άποψη του Techgear: Τι μας διδάσκει το παρελθόν

Αναλύοντας ιστορικά τις αντιδράσεις της αγοράς τεχνολογίας, η τρέχουσα κατάσταση θυμίζει έντονα τις αναταράξεις στην αγορά των καρτών γραφικών (GPUs) και του Apple hardware κατά την πρώτη θητεία Trump. Τότε, τα εμπόδια στην εφοδιαστική αλυσίδα από την Κίνα προκάλεσαν όχι μόνο ανατιμήσεις, αλλά και σοβαρές ελλείψεις στα αποθέματα. Η δική μας εκτίμηση, εφόσον δεν υπάρξει κάποια νέα εξέλιξη στις ΗΠΑ, είναι ότι τα πρώτα κύματα αυτών των ανατιμήσεων θα γίνουν αισθητά στην ελληνική αγορά προς το τέλος του Q2 2026, επηρεάζοντας άμεσα τις συσκευές που αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη άνοιξη.

