2026-01-20 23:36:41
Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στο «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, καθώς στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί η παρουσία της Άννας Λιβαθυνού στο πάνελ της εκπομπής. Η αποχώρησή της σηματοδοτεί το τέλος του παρουσιαστικού διδύμου που είχε διαμορφωθεί από την αρχή της φετινής σεζόν με τον Παναγιώτη Στάθη.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, όπως μεταδίδεται, δεν σχετίζεται με τη δημοσιογραφική επάρκεια της Άννας Λιβαθυνού, αλλά με τη συνολική λειτουργία του σχήματος στον «αέρα» και την έλλειψη χημείας μεταξύ των δύο παρουσιαστών. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του TV Insider, το κανάλι αποφάσισε να αλλάξει το μοντέλο παρουσίασης της εκπομπής, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στην πρωινή ενημερωτική ζώνη.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, το «Καλημέρα Ελλάδα» θα συνεχίσει με τον Παναγιώτη Στάθη ως μοναδικό κεντρικό παρουσιαστή. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει να ενισχύσει το δημοσιογραφικό κομμάτι της εκπομπής με την προσθήκη δύο έως τριών νέων προσώπων στο ρεπορτάζ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με δημοσιογράφους από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς.



Πηγή: tvnea.com
Κυρανάκης: 10 σημαντικές αλλαγές στον Σιδηρόδρομο σε 10 μήνες
Τραπέζια για μικρές κουζίνες: Λειτουργικές λύσεις και πρακτικές επιλογές
