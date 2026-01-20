Στις μικρές κουζίνες, η επιλογή του τραπεζιού μπορεί να καθορίσει τη λειτουργικότητα και την αισθητική του χώρου. Με σωστό σχεδιασμό μπορείτε να έχετε έναν χώρο φαγητού που είναι ταυτόχρονα άνετος και πρακτικός. Παρακάτω παρουσιάζουμε ιδέες και λύσεις για κάθε τύπο μικρής κουζίνας.

Πτυσσόμενα τραπέζια

Τα πτυσσόμενα τραπέζια είναι ιδανικά για κουζίνες περιορισμένων διαστάσεων. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, μπορούν να αναδιπλωθούν στον τοίχο ή να μικρύνουν τον όγκο τους, αφήνοντας χώρο για κίνηση. Ιδανικά για κουζίνες που χρησιμοποιούνται περιστασιακά για γεύματα.

Τραπέζια με αποθηκευτικό χώρο

Επιλέξτε τραπέζια που διαθέτουν συρτάρια ή ράφια για να αποθηκεύετε πιάτα, πετσέτες ή άλλα συχνά χρησιμοποιούμενα αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιείται κάθε διαθέσιμος χώρος και η κουζίνα παραμένει τακτοποιημένη.

Γωνιακά τραπέζια

Τα γωνιακά τραπέζια είναι μια έξυπνη λύση για να αξιοποιήσετε κενές γωνίες της κουζίνας. Προσφέρουν αρκετό χώρο για γεύματα, χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία στον υπόλοιπο χώρο. Ιδανικά και για τον συνδυασμό του τραπεζιού, εκτός μεμονωμένων καθισμάτων, και με μικρών διαστάσεων σταθερά ή μετακινούμενα καναπεδάκια.

▶ 5 Τρόποι για να αξιοποιήσετε το κενό πάνω από τα ντουλάπια της κουζίνας

Τραπέζια ως διαχωριστικά χώρου

Σε ανοιχτές κουζίνες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τραπέζι για διπλή χρήση: τόσο για φαγητό όσο και ως διαχωριστικό μεταξύ κουζίνας και καθιστικού. Επιλέξτε μοντέλα με αποθηκευτικό χώρο ή ράφια για να συνδυάσετε λειτουργικότητα και αισθητική.







Συμβουλές για την επιλογή Προτιμήστε φωτεινά χρώματα για να δημιουργείται αίσθηση μεγαλύτερου χώρου. Μετρήστε τον διαθέσιμο χώρο πριν επιλέξετε το τραπέζι ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Σκεφτείτε πολυλειτουργικά τραπέζια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εργασία ή καφέ. Συνδυάστε διαφορετικά στυλ και υλικά για να προσθέσετε προσωπικότητα χωρίς να φορτώσετε τον χώρο.Tip: Σκεφτείτε να επιλέξετε ένα πολυλειτουργικό τραπέζι με επέκταση ή ρόδες. Έτσι η μικρή κουζίνα παραμένει λειτουργική καθημερινά ενώ όποτε χρειάζεται θα διαθέτει ένα μεγαλύτερο τραπέζι ή περισσότερο ελεύθερο χώρο.Μοιραστείτε το άρθροFacebook PinterestΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.com/soulouposeto