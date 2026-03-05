Τέσσερις νέες αιτήσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού κατατέθηκαν στο υπουργείο Παιδείας, εντός της σχετικής προθεσμίας που έληξε στις 28/02/2026, για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος στην Ελλάδα, υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με στόχο την έναρξη λειτουργίας τους το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο , με τις νέες αυτές αιτήσεις, ενισχύεται περαιτέρω το ενδιαφέρον της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας για παρουσία στη χώρα μας, στο πλαίσιο του νέου θεσμικού περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε για τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων.

Τα 4 ξένα πανεπιστήμια που υπέβαλαν φακέλους

Τα τέσσερα μητρικά ιδρύματα που υπέβαλαν πλήρεις φακέλους, σύμφωνα με τον νόμο 5094/2024, είναι τα εξής:

Georgetown UniversityIowa State University οf Science and TechnologyEuropean University CyprusRoger Williams University

Αναφορικά με το Georgetown University –το οποίο σχεδιάζει να προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα- επισημαίνεται ότι, τρεις από τις σχολές του, βρίσκονται στις πρώτες 20 θέσεις διεθνών κατατάξεων σχολών.

Επίσης, υπεβλήθη και μία αίτηση από το University of Sunderland για έναρξη λειτουργίας παραρτήματος το ακαδημαϊκό έτος για 2027-2028.

Τα επόμενα βήματα και τα κριτήρια αξιολόγησης

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων, καθώς και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Παράλληλα, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος θα εξετάσει τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των υπό ίδρυση παραρτημάτων.

Τα κριτήρια που θα εφαρμόσουν η ΕΘ.Α.Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι αυστηρά καθορισμένα με βάση το θεσμικό πλαίσιο. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση δεν αποτελεί και αδειοδότηση. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των παραρτημάτων θα εξαρτηθεί από τον χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των φακέλων από την ΕΘ.Α.Α.Ε. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και από τον βαθμό αρτιότητας των αιτήσεων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, θα συνεκτιμηθούν ο συνολικός αριθμός και τα χαρακτηριστικά των αιτήσεων, σε συνάρτηση με τη στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ανώτατης εκπαίδευσης, τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και τη συμπληρωματική λειτουργία των Ν.Π.Π.Ε. προς το δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα.





greece-salonikia