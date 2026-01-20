Κλειστά τα σχολεία, ΚΔΑΠ και παιδικοί σταθμοί αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
2026-01-20 19:18:06
Αστακός 20-01-2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με απόφαση του Δημάρχου Ξηρομέρου, αναστέλλεται για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ΚΔΑΠ και των παιδικών σταθμών στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
Ιωάννης Λ. Τριανταφυλλάκης
