Αστακός 20-01-2026ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΜε απόφαση του Δημάρχου Ξηρομέρου, αναστέλλεται για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ΚΔΑΠ και των παιδικών σταθμών στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.Ο Δήμαρχος ΞηρομέρουΙωάννης Λ. Τριανταφυλλάκης