2026-01-20 19:18:06
Φωτογραφία για Κλειστά τα σχολεία, ΚΔΑΠ και παιδικοί σταθμοί αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

 



 

Αστακός 20-01-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με απόφαση του Δημάρχου Ξηρομέρου, αναστέλλεται για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ΚΔΑΠ και των παιδικών σταθμών στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

 

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

 

Ιωάννης Λ. Τριανταφυλλάκης
Τρίτη 20 Ιανουαρίου κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου Αγίου Νικολάου Αστακού.
Τρίτη 20 Ιανουαρίου κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου Αγίου Νικολάου Αστακού.
Απ. Βαλτάς: Ποτέ δεν υπήρξε σκέψη από το Υπουργείο Υγείας για άρση της δυνατότητας επιστροφής εμβολίων
Απ. Βαλτάς: Ποτέ δεν υπήρξε σκέψη από το Υπουργείο Υγείας για άρση της δυνατότητας επιστροφής εμβολίων
Τρίτη 20 Ιανουαρίου κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου Αγίου Νικολάου Αστακού.
Αύριο η κοινή εκδήλωση των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης
ΠΑΣΟΚ : προσυνεδριακό διάλογο, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026: Μια ιδιαίτερη ημέρα για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας
Σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου: Η μετωπική σύγκρουση του «Ακρόπολις Εξπρές» στο Δοξαρά.
Το θανατηφόρο δυστύχημα στη νότια Ισπανία αμαύρωσε ένα σιδηροδρομικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης
Βιβλιοθήκες σε μικρούς χώρους: Πρακτικές ιδέες για αποθήκευση και στυλ
Σε αμφιβολία η πρεμιέρα της νέας εκπομπής του ΑΝΤ1 «Κάτι Ψήνεται»
DIY Κατασκευές για το σπίτι από Βιενέζικη ψάθα
Τρίτη, 20/1/2026: Εργασίες ημέρας