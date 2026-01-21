Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease;} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){.tv-zone{padding:0 8px}.program{font-size:13px}.bar-container{height:12px;justify-content:flex-start;}.rating{text-align:center;justify-content:center;display:flex;align-items:center}}ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54Happy Day (Alpha)15,9%Κοινωνία Ώρα MEGA12,6%Σήμερα (ΣΚΑΪ)11,7%Ώρα Ελλάδος (OPEN)11,3%Καλημέρα Ελλάδα4,0%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54Buongiorno14,4%Πρωινό11,9%Super Κατερίνα10,9%Αταίριαστοι8,5%Breakfast@Star8,4%10 Παντού6,3%Πρωίαν σε είδον1,8%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54Αποκαλύψεις14,6%Αλήθειες με τη Ζήνα9,7%Live You7,0%Ώρα για Ψυχαγωγία3,8%Όπου Υπάρχει Ελλάδα3,5%Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος1,6%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54Deal17,3%Live News16,0%The Chase13,7%Οικογενειακές Ιστορίες12,0%Τροχός της Τύχης12,0%Cash or Trash (E)8,6%Rouk Zouk7,9%Στούντιο 46,5%Διαχωρίζω τη Θέση μου6,4%Καθαρές Κουβέντες6,3%Χαρτορίχτρα (ΣΚΑΪ)6,2%5×5 Celebrity5,4%Το ’χουμε!2,6%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54UEFA Champions League: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν25,8%Ράδιο Αρβύλα15,9%Να μ’ αγαπάς15,9%MasterChef 1014,3%Άγιος Έρωτας ΙΙ13,0%Θεία από το Σικάγο10,7%Survivor9,5%Grand Hotel8,9%Γιατί ρε πατέρα (E)4,8%Prime Time ΣΚΑΪ6,0%Real View2,7%Το Παιδί2,0%Καλά θα πάει κι αυτό1,6%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54The 2Night Show8,4%Prime Time ΣΚΑΪ6,0%Status Quo2,7%Πηγή: tvnea.com