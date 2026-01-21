2026-01-21 11:12:31
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

Happy Day (Alpha)

15,9%

Κοινωνία Ώρα MEGA

12,6%

Σήμερα (ΣΚΑΪ)

11,7%

Ώρα Ελλάδος (OPEN)

11,3%

Καλημέρα Ελλάδα

4,0%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

Buongiorno

14,4%

Πρωινό

11,9%

Super Κατερίνα

10,9%

Αταίριαστοι

8,5%

Breakfast@Star

8,4%

10 Παντού

6,3%

Πρωίαν σε είδον

1,8%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

Αποκαλύψεις

14,6%

Αλήθειες με τη Ζήνα

9,7%

Live You

7,0%

Ώρα για Ψυχαγωγία

3,8%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

3,5%

Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος

1,6%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

Deal

17,3%

Live News

16,0%

The Chase

13,7%

Οικογενειακές Ιστορίες

12,0%

Τροχός της Τύχης

12,0%

Cash or Trash (E)

8,6%

Rouk Zouk

7,9%

Στούντιο 4

6,5%

Διαχωρίζω τη Θέση μου

6,4%

Καθαρές Κουβέντες

6,3%

Χαρτορίχτρα (ΣΚΑΪ)

6,2%

5×5 Celebrity

5,4%

Το ’χουμε!

2,6%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

UEFA Champions League: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

25,8%

Ράδιο Αρβύλα

15,9%

Να μ’ αγαπάς

15,9%

MasterChef 10

14,3%

Άγιος Έρωτας ΙΙ

13,0%

Θεία από το Σικάγο

10,7%

Survivor

9,5%

Grand Hotel

8,9%

Γιατί ρε πατέρα (E)

4,8%

Prime Time ΣΚΑΪ

6,0%

Real View

2,7%

Το Παιδί

2,0%

Καλά θα πάει κι αυτό

1,6%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

The 2Night Show

8,4%

Prime Time ΣΚΑΪ

6,0%

Status Quo

2,7%

Πηγή: tvnea.com
