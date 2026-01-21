Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το Buongiorno, που κατέγραψε 14,4% και πήρε καθαρό προβάδισμα, δείχνοντας ότι το συγκεκριμένο format βρίσκει πλέον σταθερό κοινό.

Το «Πρωινό» ακολούθησε με 11,9%, παραμένοντας σε ανταγωνιστική τροχιά, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά την κορυφή. Αντίθετα, η «Super Κατερίνα» περιορίστηκε στο 10,9%, χάνοντας έδαφος και μένοντας πίσω στη μάχη της πρωτιάς χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου.

Πιο χαμηλά, το Breakfast@Star κινήθηκε στο 8,4%, με τους «Αταίριαστους» πολύ κοντά στο 8,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η μεσαία ζώνη παραμένει ασφυκτικά συμπιεσμένη. Το «10 Παντού» κατέγραψε 6,3%, χωρίς να βρει ρυθμό, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» έκλεισε τη λίστα με μόλις 1,8%, παραμένοντας εκτός ανταγωνισμού.







Πηγή: tvnea.com