2026-01-21 11:04:13
Φωτογραφία για Μαχαιράς Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας - Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

 



Λατρεύω τα γαλήνια, νυσταγμένα πρωινά,

όταν στους έρημους τους δρόμους του χωριού

 κανείς δεν περπατάει,

εκεί που μέσα στα καφενεία τα μικρά,

όλη η ζωή της επαρχίας μας χωράει…

(Το χωριό το μακρυνό, Αντώνη Παρασκευόπουλου)

  





Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

[email protected]



  Στην καρδιά του Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται ο Μαχαιράς. Ένα αντιπροσωπευτικό χωριό της ελληνικής επαρχίας. Ένα χωριό που τον χειμώνα μοιάζει να περνά χειμερία νάρκη. Η ωραία πλατεία στο κέντρο του αδειάζει, οι δρόμοι ερημώνουν, οι φωνές λιγοστεύουν. Οι λίγοι κάτοικοι που απομένουν, δεμένοι με τον τόπο τους, βιώνουν την ηρεμία και τον αργό ρυθμό της εποχής. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πώς μπορείς να διαπιστώσεις αν κάποιος είναι πράγματι ερευνητής ή επιστημονικός «ειδικός»;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πώς μπορείς να διαπιστώσεις αν κάποιος είναι πράγματι ερευνητής ή επιστημονικός «ειδικός»;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/1/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μαρία Αντουανέττα..... ο Δήμος Ξηρομέρου ! «Αν δεν έχει ο λαός ψωμί, ας φάει παντεσπάνι»
Μαρία Αντουανέττα..... ο Δήμος Ξηρομέρου ! «Αν δεν έχει ο λαός ψωμί, ας φάει παντεσπάνι»
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου Αθανασίου στον Καραϊσκάκη Ξηρομέρου (Δραγαμέστο)
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου Αθανασίου στον Καραϊσκάκη Ξηρομέρου (Δραγαμέστο)
Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο Κρίκο»: «Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα»
Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο Κρίκο»: «Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα»
Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλεξ. Σάββα ''Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας- Πρακτικά 2ου Ιστορικού Συνεδρίου Χρυσοβίτσας 6 κ 7/8/25''. την Δευτέρα 19/1/26
Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλεξ. Σάββα ''Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας- Πρακτικά 2ου Ιστορικού Συνεδρίου Χρυσοβίτσας 6 κ 7/8/25''. την Δευτέρα 19/1/26
Από ποια κόμματα κόβει ψήφους η Μαρία Καρυστιανού
Από ποια κόμματα κόβει ψήφους η Μαρία Καρυστιανού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hλιακή καταιγίδα έφερε το σέλας στον ουρανό της Ελλάδας
Hλιακή καταιγίδα έφερε το σέλας στον ουρανό της Ελλάδας
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: το «Happy Day» ξεφεύγει, το «Καλημέρα Ελλάδα» βυθίζεται
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: το «Happy Day» ξεφεύγει, το «Καλημέρα Ελλάδα» βυθίζεται
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: το Buongiorno περνά μπροστά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: το Buongiorno περνά μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: οι «Αποκαλύψεις» χωρίς αντίπαλο, η Ζήνα δεύτερη
Μεσημεριανή ζώνη: οι «Αποκαλύψεις» χωρίς αντίπαλο, η Ζήνα δεύτερη
Απογευματινή ζώνη: το Deal κόβει πρώτο το νήμα, μάχη πίσω από την κορυφή
Απογευματινή ζώνη: το Deal κόβει πρώτο το νήμα, μάχη πίσω από την κορυφή