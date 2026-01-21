Λατρεύω τα γαλήνια, νυσταγμένα πρωινά,

όταν στους έρημους τους δρόμους του χωριού

κανείς δεν περπατάει,

εκεί που μέσα στα καφενεία τα μικρά,

όλη η ζωή της επαρχίας μας χωράει…

(Το χωριό το μακρυνό, Αντώνη Παρασκευόπουλου)

Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

ximeronews

Στην καρδιά του Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται ο Μαχαιράς. Ένα αντιπροσωπευτικό χωριό της ελληνικής επαρχίας. Ένα χωριό που τον χειμώνα μοιάζει να περνά χειμερία νάρκη. Η ωραία πλατεία στο κέντρο του αδειάζει, οι δρόμοι ερημώνουν, οι φωνές λιγοστεύουν. Οι λίγοι κάτοικοι που απομένουν, δεμένοι με τον τόπο τους, βιώνουν την ηρεμία και τον αργό ρυθμό της εποχής. Διαβάστε Περισσότερα...