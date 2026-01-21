2026-01-21 09:53:29
 Καθαρή πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη για το Happy Day στον Alpha, που άνοιξε την ψαλίδα με 15,9% και βρέθηκε μακριά από κάθε αμφισβήτηση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο ξεκίνημα της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 12,6%, διατηρώντας σταθερή παρουσία, ενώ το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 11,7%, μένοντας κοντά αλλά χωρίς να απειλήσει την κορυφή. Λίγο πιο πίσω, η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 11,3%, σε παρόμοια τροχιά.

Στον αντίποδα, το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 4,0%, μια επίδοση που το αφήνει εκτός ανταγωνισμού και το τοποθετεί ξεκάθαρα στην ουρά της ζώνης.

Η εικόνα της πρωινής ενημέρωσης ήταν σαφής: ένας ισχυρός πρωταγωνιστής μπροστά, συμπαγές μπλοκ στη μέση και ένα πρόγραμμα που έμεινε δραματικά πίσω.



Πηγή: tvnea.com
