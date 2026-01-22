2026-01-22 08:11:25
Τη δυνατότητα να συνεχίσουν να απασχολούνται στο Δημόσιο και μετά τη συνταξιοδότησή τους, χωρίς να χρειαστεί να παραιτηθούν, αποκτούν οι δημόσιοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σε φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου μετά την 1η/1/2011.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΔιευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο sidirodromikanea
