Φωτογραφία για Το ωάριο αποφασίζει ποιο σπερματοζωάριο θα το γονιμοποιήσει!
Η επιλογή του σπέρματος εξαρτάται "αποκλειστικά από το ωάριο"

Γνωρίζαμε πως εκατομμύρια ανθρώπινα σπερματοζωάρια "κολυμπούν" προς ένα ωάριο ή προς ένα ωάριο που περιμένει και πως μόνο ένα καταφέρνει να το γονιμοποιήσει. 

Τώρα, μια νέα μελέτη δείχνει ότι παρόλο που τα ταχύτερα και πιο ικανά σπερματοζωάρια φτάνουν πρώτα στο ωάριο, το ωάριο είναι αυτό που έχει τον τελικό λόγο για το ποιο σπερματοζωάριο θα το γονιμοποιήσει. 

Η μελέτη με τίτλο "Τα χημικά σήματα από τα ωάρια διευκολύνουν την κρυπτική γυναικεία/cryptic female* επιλογή στους ανθρώπους" δημοσιεύεται σε τεύχος του περιοδικού Proceedings of the Royal SocietyB. 

Περί τίνος πρόκειται η μελέτη;

Ναί...το ωάριο "επιλέγει" ενεργά ποιο σπερματοζωάριο το γονιμοποιεί απελευθερώνοντας χημικά σήματα που ονομάζονται χημειοελκυστικά, τα οποία προσελκύουν ορισμένα σπερματοζωάρια περισσότερο από άλλα, επηρεάζοντας την κίνησή τους και αυξάνοντας την πιθανότητα γονιμοποίησης από γενετικά συμβατό ή υγιέστερο σπερματοζωάριο, αντί μόνο από το ταχύτερο.


Αυτή η "cryptic female choice" επιτρέπει στο ωάριο να καθοδηγεί συγκεκριμένο σπερματοζωάριο, λειτουργώντας ως στρατηγικός φύλακας σε μια διαδικασία πιο περίπλοκη από έναν απλό αγώνα!

Η μελέτη εξέτασε τη δυναμική μεταξύ του ωαρίου που περιμένει και των σπερματοζωαρίων που "κολυμπούν" προς αυτό. 

Η ομάδα λέει ότι υπάρχει μια χημική επικοινωνία που συμβαίνει μεταξύ του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος που λαμβάνει το σπέρμα και των εισερχομένων σπερματοζωαρίων από τον άνδρα σύντροφο. 

Εξήγησαν ότι ο πρωταρχικός μηχανισμός μπορεί να είναι γνωστός, αλλά ο μοριακός μηχανισμός που αποτελεί τη βάση της επιλογής σπερματοζωαρίων από το ωάριο δεν είναι σαφής. 

Γράφουν, "υπάρχει μια αυξανόμενη εκτίμηση ότι οι γυναίκες μπορούν να επηρεάσουν τη χρήση σπέρματος και την πατρότητα ασκώντας κρυπτική γυναικεία επιλογή* για τα προτιμώμενα αρσενικά"

Για δεκαετίες γνωρίζαμε ότι το σπέρμα "εισέρχεται" στο ωάριο!

Εισέρχεται ο γρηγορότερος!

Ο πιο δυνατός! 

Η ζωή ξεκινάει με μια μάχη!

Δεν είναι όμως έτσι!

Έχουμε συναίνεση!

Οι ερευνητές ανακάλυψαν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Το ωάριο επιλέγει.

Δεν περιμένει παθητικά. 

Στέλνει ενεργά χημικά σήματα στο σπερματοζωάριο που θέλει. 

Όχι στο πιο γρήγορο. 

Όχι στο πιο δυνατό. 

Στο πιο συμβατό!

Αν το ωάριο δεν ανταποκριθεί, κανείς δεν μπαίνει. 

Ακόμα και ο πιο "τέλειος" υποψήφιος.

Οι επιστήμονες λένε ότι το σπερματοζωάριο δεν παλεύει για να "μπει μέσα"

Χτυπάει την πόρτα!

Και το ωάριο αποφασίζει αν θα ανοίξει.

Σε ένα πείραμα, οι ερευνητές τοποθέτησαν σπέρμα από δύο διαφορετικούς άνδρες στο ίδιο περιβάλλον. 

Στο 70% των περιπτώσεων, το ωάριο έλκεται από ένα συγκεκριμένο σπερματοζωάριο, ακόμα και όταν ο άλλος άνθρωπος είχε καλύτερους δείκτες φυσικής υγείας. 

Το αποκαλούν μοριακή έλξη.

Αυτή η ανακάλυψη δεν άλλαξε μόνο τη βιολογία. 

Άλλαξε προοπτική.

Η ζωή δεν ξεκινά με την κατάκτηση. 

Ξεκινάει με τη συναίνεση. 

Όχι με δύναμη, αλλά με συντονισμό. 

Όχι με τη νίκη, αλλά με αμοιβαία αναγνώριση.

Ένας καθηγητής το συνόψισε απλά: αυτό δεν είναι φεμινισμός. Είναι γεγονός.

* Η ένοια "cryptic female" αναφέρεται στην εξελικτική έννοια της Κρυπτικής Γυναικείας Επιλογής (CFC) , όπου τα θηλυκά χρησιμοποιούν κρυφούς μηχανισμούς μετά το ζευγάρωμα (μορφολογικούς, χημικούς, συμπεριφορικούς) για να επηρεάσουν ποιο σπερματοζωάριο γονιμοποιεί τα ωάριά τους, επιλέγοντας ουσιαστικά πατέρες μετά τη συνουσία, συχνά ευνοώντας συντρόφους υψηλότερης ποιότητας ή αποφεύγοντας ανεπιθύμητους.

Αυτές οι εσωτερικές διεργασίες είναι "κρυπτικές" επειδή είναι δύσκολο να παρατηρηθούν, καθώς συμβαίνουν εντός του αναπαραγωγικού συστήματος του θηλυκού ή μέσω ανεπαίσθητων ενεργειών μετά το ζευγάρωμα, σε αντίθεση με την προφανή επιλογή συντρόφου πριν από το ζευγάρωμα.

            επιμέλεια και μετάφραση κειμένου:ntina/thalia-botanologia.gr

https://www.manchester.ac.uk/about/news/human-eggs-prefer-some-mens-sperm-over-others-research-shows/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5511330/

https://royalsocietypublishing.org/rspb/article/287/1928/20200805/85674/Chemical-signals-from-eggs-facilitate-cryptic

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32517615/

https://www.livescience.com/health/fertility-pregnancy-birth/the-choice-of-sperm-is-entirely-up-to-the-egg-so-why-does-the-myth-of-racing-sperm-persist
botanologia
