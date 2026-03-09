2026-03-09 07:52:24
Εξαγορά σύνταξης με 220 ευρώ τον μήνα κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένοι που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλασματικούς χρόνους, κερδίζοντας αφενός την έξοδο με χαμηλότερο όριο ηλικίας ως και 7 έτη και αφετέρου εξαργυρώνοντας το κόστος αναγνώρισης με υψηλότερο ποσό σύνταξης.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΟι 8 στους 10 ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για πλήρη σύνταξη στα 62 κάνουν sidirodromikanea
