Γενικά Χαρακτηριστικά

Gaultheria procumbens η βοτανολογική ονομασία της και πρόκειται για αργής ανάπτυξης αειθαλή θάμνο με καταγωγή από την Β.Αμερική. 

Στη χώρα μας συχνά αποκαλείται και Γκαουλθέρια ή Γωλθέρια. 

Ενώ τα γηγενή στις περιοχής καταγωγής της Γκολθέριας φυτά μπορούν να φτάσουν σε ύψος τα 2-3 μέτρα, οι καλλιεργήσιμες ποικιλίες δεν ξεπερνούν σε ύψος τα 50cm με αντίστοιχη παράπλευρη ανάπτυξη. 

Το πυκνό φύλλωμα αποτελείται από σκουρόχρωμα δερματώδη και γυαλιστερά φύλλα σε ωοειδή σχήμα, που στη διάρκεια του χειμώνα αποκτούν κοκκινωπή απόχρωση. 

Τα πολύ ιδιαίτερης όψης και μικρού μεγέθους λουλούδια μοιάζουν με «καμπανούλες» και έχουν λευκό ή ροζ χρώμα, ανάλογα με την ποικιλία.  

Στην διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα η Γκολθέρια εμφανίζει σφαιρικούς καρπούς σε λευκό, κόκκινο ή ροζ χρώμα, που διατηρούνται στο φυτό για αρκετές εβδομάδες.


Καρποί, άνθη και φύλλωμα περιέχουν τοξικά συστατικά, γι΄ αυτό και συνιστάται η φύτευσή της σε σημεία με ελεγχόμενη πρόσβαση από κατοικίδια και μικρά παιδιά. 

Η καλλωπιστική αξία της οφείλεται στο πλούσιο φύλλωμα που παραμένει στο φυτό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, στα πολύ ιδιαίτερης όψης ανθάκια αλλά και στους καρπούς που τον χειμώνα δίνουν στα φυτά Γκολθέριας πολύ όμορφη εμφάνιση. 

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε δοχεία φύτευσης σε κήπο ή μπαλκόνι αλλά και απευθείας στο έδαφος όπου χρησιμοποιείται και ως είδος εδαφοκάλυψης.

Είναι κατάλληλη για χρήση σε χαμηλές μπορντούρες, ως χαμηλό φυτό πρώτης σειράς σε σύνθετα παρτέρια, για φύτευση σε βραχόκηπους και σε «δύσκολα» σκιερά σημεία, όπου μπορεί και να συνδυαστεί με είδη με παρόμοιες ανάγκες σε φως και υγρασία. 

Φροντίδα

Χώμα: Χρησιμοποιείστε για την Γκολθέρια ένα εμπλουτισμένο φυτόχωμα φτωχό σε ασβέστιο, που να διαθέτει πολύ καλή αποστράγγιση.

Θέση: Χρειάζεται πρωϊνό ή απογευματινό ήλιο αλλά όχι μόνιμη έκθεση, ειδικά στον έντονο μεσημεριανό ήλιο του καλοκαιριού.

Μια ημισκιερή και δροσερή θέση που κάποιες ώρες της μέρας περνά ο ήλιος είναι ιδανική.

Ευδοκιμεί ικανοποιητικά και σε συνθήκες πλήρους σκιάς, αλλά με αισθητά μειωμένη ανθοφορία. 



Πότισμα:  Από τη φύτευση και έως να εγκατασταθεί πλήρως έχει ανάγκη από αρκετό νερό, κάθε 2-3 ημέρες όσο επικρατούν κανονικές θερμοκρασίες και ακόμη πιο συχνά τα θερμά διαστήματα του καλοκαιριού. Το χώμα θα πρέπει να κρατά μόνιμα μια ελάχιστη επιφανειακή υγρασία.

Μετά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξή της οι ανάγκες της Γκολθέριας σε νερό μειώνονται και απαιτεί τακτικό πότισμα μόνο τις περιόδους που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Φυτά σε γλάστρα χρειάζονται συχνότερο πότισμα από τα τοποθετημένα απευθείας στο έδαφος. 



Λίπανση: Χωρίς να είναι εντελώς απαραίτητο ένα ενισχυτικό για ανθοφόρα, που δεν περιλαμβάνει στην σύνθεσή του ασβέστιο, ειδικά αν καλλιεργείτε την Γκολθέρια σε γλάστρα ευνοεί την γενική ανάπτυξη και ευρωστία του φυτού. Χορηγείστε το λίπασμα μια φορά κάθε μήνα από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, ειδικά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξής της.  

Αποφύγετε, γενικά, τις λιπάνσεις των φυτών τα διαστήματα που επικρατούν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. 

Κλάδεμα: Δεν απαιτεί συστηματικό κλάδεμα αν όμως θέλετε, μετά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξή της, να διατηρήσει το σχήμα και το συμπαγές φύλλωμα μπορεί να εφαρμοστεί ελαφρύ κλάδεμα στην διάρκεια της άνοιξης. 





Ανθοφορία - Πολλαπλασιασμός 

Η Γκολθέρια ανθοφορεί από τα μέσα της άνοιξης έως το τέλος του καλοκαιριού, ενώ φθινόπωρο και χειμώνα εμφανίζει σφαιρικούς μη βρώσιμους καρπούς σε κοκκινωπό χρώμα. 

 

Ο πολλαπλασιασμός της γίνεται το καλοκαίρι με σπόρους ή ημιώριμα μοσχεύματα (βλαστοί που αναπτύχθηκαν μέσα στη χρονιά και δεν έχουν ξυλοποιηθεί). 

Σε πολλά φυτώρια και ιδιαίτερα σε όσα εξειδικεύονται σε πιο ιδιαίτερα φυτά θα βρείτε έτοιμα φυτά Γκολθέριας για να προσθέσετε στον κήπο ή το μπαλκόνι σας αυτό το πολύ όμορφο και ιδιαίτερο καλλωπιστικό. 

Tip: Συνδυάστε στο ίδιο δοχείο φύτευσης ποικιλίες διαφορετικής απόχρωσης, για ένα πολύ ξεχωριστό αποτέλεσμα τόσο κατά το διάστημα ανθοφορίας του φυτού όσο και στη διάρκεια του χειμώνα που τα λουλούδια μετατρέπονται σε καρπούς. 

