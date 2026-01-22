Η λήξη υποστήριξης των Windows 10 στις 14 Οκτωβρίου 2025 δεν σημαίνει ότι το λειτουργικό παύει να λειτουργεί, αλλά ότι η κανονική ροή διορθώσεων ασφαλείας σταματά για όσους μένουν εκτός προγραμμάτων παράτασης.

Το ESU λειτουργεί ως γέφυρα, κυρίως για όσους χρειάζονται χρόνο, είτε λόγω εφαρμογών και περιφερειακών, είτε επειδή ένα μέρος του στόλου τους δεν πληροί τις απαιτήσεις των Windows 11. Παράλληλα, επιμέρους “κομβικά” κομμάτια, όπως browser και antimalware, συνεχίζουν να ακολουθούν δικούς τους κύκλους ενημερώσεων για κάποιο διάστημα, κάτι που μειώνει τον άμεσο λειτουργικό κίνδυνο, χωρίς όμως να αναιρεί το γεγονός ότι το OS έχει περάσει σε φάση σταδιακής απόσυρσης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το πέρασμα των Windows 10 σε αυτή τη φάση συμπίπτει με μια ώριμη πλέον μετατόπιση της αγοράς προς τα Windows 11

. Οι μετρήσεις χρήσης δείχνουν ότι η πλειονότητα του νέου install base βρίσκεται ήδη στη νεότερη έκδοση, ειδικά σε περιβάλλοντα που ανανεώνουν hardware. Από αυτό το σημείο και μετά, η υποστήριξη για Windows 10 δεν κόβεται απότομα, αλλά συνήθως “αραιώνει”, πρώτα στις δοκιμές συμβατότητας, μετά σε drivers και χαρακτηριστικά, και τελικά σε επίσημες απαιτήσεις.Τι πήγε σωστά στα Windows 10

Τα Windows 10 θεωρούνται γενικά ως μία από τις "καλές" εκδόσεις των Windows, και ήταν εξαιρετικά δημοφιλή στην ακμή τους: η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη έκδοση των Windows από την εποχή των XP. Αυτό ισχύει παρόλο που πολλά από τα ενοχλητικά πράγματα που παραπονιούνται οι άνθρωποι για τα Windows 11 ξεκίνησαν κατά την εποχή των Windows 10.





Η Επιστροφή του Κλασικού Start Menu



Όπως τα Windows 7, η βασική αποστολή των Windows 10 ήταν να μην είναι ο προκάτοχός τους. Τα Windows 8 έφεραν πολλές σοβαρές βελτιώσεις στο παρασκήνιο, αλλά συνοδεύονταν από ένα πολωτικό πλήρους οθόνης Start menu και μια διεπαφή προσανατολισμένη σε οθόνες αφής που ήταν άβολη για παραδοσιακά desktops και laptops.



Και το μεγαλύτερο πράγμα που έκανε για να διαφοροποιηθεί από τα Windows 8 ήταν να επαναφέρει μια εκδοχή του παραδοσιακού Start menu, αλλοιωμένο σε σχέση με τα XP ή τα 7, αλλά αρκετά οικείο ώστε να μην απομακρύνει τους χρήστες.

Δωρεάν Αναβάθμιση και Συνεχείς Ενημερώσεις



Τα Windows 10 υιοθέτησαν πολλά άλλα στοιχεία που φαινόταν να αρέσουν στους ανθρώπους στα smartphones τους. Αρχικά κυκλοφόρησαν ως δωρεάν αναβάθμιση για όποιον τρέχει ήδη Windows 7 ή Windows 8, και έτρεχαν σε σχεδόν όλο το ίδιο hardware με αυτές τις παλαιότερες εκδόσεις. Ενημερώνονταν σε συνεχή, προβλέψιμο ρυθμό που επέτρεψε στη Microsoft να προσθέτει χαρακτηριστικά πιο γρήγορα. Η Microsoft επέκτεινε ακόμη και το πρόγραμμα δημόσιας beta, δίνοντας σε ενθουσιώδεις και προγραμματιστές την ευκαιρία να δουν τι έρχεται και να παρέχουν σχόλια πριν κυκλοφορήσουν νέα χαρακτηριστικά σε όλους.

Η Εποχή Nadella και το Άνοιγμα της Microsoft



Τα Windows 10 κυκλοφόρησαν σε μια εποχή αλλαγής στη Microsoft. Ο σημερινός CEO Satya Nadella μόλις αναλάμβανε από τον Steve Ballmer, και ως μέρος αυτής της στροφής, η εταιρεία έκανε πράγματα όπως να λειτουργούν οι εφαρμογές Office στο iOS και Android και να εγκαταλείψει τη δυσλειτουργική, ιδιόκτητη μηχανή περιήγησης για το Edge. Η Microsoft του Nadella ήθελε να χρησιμοποιείτε προϊόντα Microsoft (και ιδανικά να πληρώνετε συνδρομή γι' αυτό), αλλά φαινόταν πιο πρόθυμη να συναντήσει τους ανθρώπους εκεί που ήταν αντί να τους αναγκάσει να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους.



Αυτή η στροφή συνέχισε να ωφελεί τους χρήστες καθ' όλη τη διάρκεια των πρώτων ετών ζωής των Windows 10. Οι προγραμματιστές επωφελήθηκαν από την εισαγωγή και τη συνεχή βελτίωση του Windows Subsystem for Linux (WSL), έναν τρόπο να τρέχουν Linux και πολλές από τις εφαρμογές και τα εργαλεία του απευθείας πάνω στα Windows. Η Microsoft τελικά πέταξε τη δυσλειτουργική εσωτερική μηχανή περιήγησης για μια νέα έκδοση του Edge βασισμένη στο Chromium. Αν η κυριαρχία του Chromium είναι καλό πράγμα για ένα ανοιχτό, συμβατό με πρότυπα Internet, μπορεί να τεθεί υπό συζήτηση, αλλά η μετάβαση σε μια πιο συμβατή μηχανή απόδοσης και ένα καθιερωμένο οικοσύστημα επεκτάσεων ήταν απολύτως η πιο φιλική προς το χρήστη επιλογή.



Τα Windows 10 δεν ήταν τέλεια, αλλά μέρος της φήμης του λειτουργικού συστήματος προέρχεται από το γεγονός ότι αναπτύχθηκε αρχικά ως απάντηση σε πραγματικά παράπονα και κυκλοφόρησε με τρόπο που προσπάθησε να κάνει τις αλλαγές και βελτιώσεις του όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες.

Πώς τα Windows 10 Έθεσαν τα Θεμέλια για τα Προβλήματα των Windows 11

Όσα πράγματα και να έκαναν σχετικά καλά τα Windows 10, τα περισσότερα από τα πράγματα που οι άνθρωποι βρίσκουν αρνητικά στα Windows 11 στην πραγματικότητα ξεκίνησαν κατά την εποχή των Windows 10.





Συλλογή Δεδομένων και Bugs



Αμέσως από την αρχή, για παράδειγμα, τα Windows 10 ήθελαν να συλλέγουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι το λειτουργικό σύστημα—υποτίθεται στο όνομα της βοήθειας στη Microsoft να βελτιώσει το OS ή να "εξατομικεύσει" τις διαφημίσεις και συστάσεις του. Και η μετάβαση στην προσέγγιση "software-as-a-service" βοήθησε τα Windows να κινούνται πιο γρήγορα αλλά έσπαζε επίσης πράγματα, ξανά και ξανά—αυτά τα είδη σφαλμάτων έχουν επιμείνει με διακοπές στην εποχή των Windows 11 παρά τα προγράμματα δημόσιας beta της Microsoft.





Επιθετική Προώθηση Προϊόντων



Τα Windows 10 μπορούσαν επίσης να γίνουν επιθετικά σχετικά με άλλα προϊόντα της Microsoft. Πολλαπλές τεχνολογίες, όπως το αρχικό Edge και η Cortana, εισήχθησαν, προωθήθηκαν στους χρήστες και απέτυχαν. Το ενοχλητικό widget ειδήσεων και καιρού στη γραμμή εργασιών ήταν μια όψιμη προσθήκη στα Windows 10. Διαφημίσεις και ειδησεογραφικά άρθρα μπορούσαν να γεμίσουν την οθόνη κλειδώματος. Εικονίδια για εφαρμογές τρίτων από το Microsoft Store, πολλές από αυτές χαμηλής ποιότητας παιχνίδια με διαφημίσεις, προστέθηκαν στο Start menu χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη.





Το Υποχρεωτικό Microsoft Account



Ακόμη και η υποχρεωτική σύνδεση με Microsoft Account, μία από τις πιο συχνά καταγγελλόμενες πτυχές των Windows 11, ήταν καινοτομία των Windows 10—ήταν πιο εύκολο να παρακαμφθεί από ό,τι είναι τώρα, και ήταν μόνο για την έκδοση Home του λογισμικού, αλλά εκ των υστέρων, ήταν ξεκάθαρα ένα βήμα στον δρόμο που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή τα Windows 11.



Ακόμη και ορισμένοι χρήστες παλαιότερων εκδόσεων Windows αντιτάχθηκαν στον τρόπο που προσφερόταν η δωρεάν αναβάθμιση Windows 10—τα αρχεία εγκατάστασης θα κατέβαιναν αυτόματα και μπορούσε να είναι δύσκολο να εξαφανίσεις τις ειδοποιήσεις.





Τα Windows 11 Έκαναν τα Πράγματα Χειρότερα



Αλλά πολλές από τις ενοχλήσεις των Windows 11 είναι καινούργιες. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι ενοχλήσεις έχουν στοιβαχτεί πάνω στα ενοχλητικά πράγματα που ήδη έκαναν τα Windows 10, συσσωρευόμενα σταδιακά για να κάνουν τη διαδικασία εγκατάστασης νέου PC από "ελαφρώς" σε "εξαιρετικά" κουραστική.

Η Απαίτηση του Microsoft Account



Η απαίτηση σύνδεσης με Microsoft Account είναι το κομβικό σημείο για πολλά από αυτά, καθώς η σύνδεση με λογαριασμό ξεκλειδώνει μια σειρά προωθητικών μηνυμάτων για Microsoft 365, Game Pass και άλλες υπηρεσίες που μπορεί να χρειάζεστε ή όχι. Η σύνδεση στο Internet και η είσοδος έγινε απαίτηση για νέες εγκαταστάσεις τόσο της έκδοσης Home όσο και της Pro των Windows 11 ξεκινώντας με την έκδοση 22H2. Και ενώ υπήρχαν λύσεις παράκαμψης τότε και εξακολουθούν να υπάρχουν τώρα, πρέπει να τις ξέρεις εκ των προτέρων ή να τις αναζητήσεις μόνος σου—το OS δεν σου προσφέρει επιλογή να τις παραλείψεις. Η Microsoft φαίνεται επίσης ότι θα κλείνει μερικά από αυτά τα κενά σε μελλοντικές ενημερώσεις.

Το SCOOBE και οι Ατελείωτες Υπενθυμίσεις



Και αν το πέρασμα από αυτές τις οθόνες κατά τη ρύθμιση νέου PC δεν ήταν αρκετά ενοχλητικό, τα Windows 11 θα σε υπενθυμίζουν τακτικά για άλλες υπηρεσίες της Microsoft μέσω της οθόνης "Second Chance Out-Of-Box Experience", ή SCOOBE. Αυτό το χαρακτηριστικό που είναι ενεργοποιημένο εξ ορισμού έχει προσφερθεί να με βοηθήσει να "τελειώσω τη ρύθμιση" εγκαταστάσεων Windows 11 που είναι ετών και αρκετά καλά ρυθμισμένες. Μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω ενός θαμμένου checkbox στις ρυθμίσεις Ειδοποιήσεων, αλλά η αφαίρεσή του ή το να γίνει πιο απλό να το αρνηθείς μόνιμα από την ίδια την οθόνη SCOOBE θα ήταν η πιο φιλική προς το χρήστη αλλαγή.





Η Εμμονή με την Τεχνητή Νοημοσύνη



Η ολοκληρωτική στροφή της Microsoft στην generative AI αξίζει επίσης κατηγορία. Η ώθηση του Copilot δεν σταμάτησε με την ενσωματωμένη εφαρμογή που παίρνει θέση τιμής στην προεπιλεγμένη γραμμή εργασιών—μια εφαρμογή της οποίας η εμφάνιση και η λειτουργικότητα έχουν αλλάξει πλήρως πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Η Microsoft άλλαξε την προεπιλεγμένη διάταξη πληκτρολογίου Windows PC για πρώτη φορά σε 30 χρόνια για να φιλοξενήσει το Copilot, και χαρακτηριστικά με την επωνυμία Copilot έχουν προσγειωθεί σε κάθε εφαρμογή Windows από το Word μέχρι το Paint, το Edge και το Notepad. Μερικές φορές αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να απεγκατασταθούν ή να απενεργοποιηθούν· μερικές φορές όχι.

Δεν είναι μόνο ότι η Microsoft προωθεί τη generative AI σε κάθε γωνιά των Windows. Είναι ότι, στην πράξη, δείχνει διατεθειμένη να δοκιμάσει ακόμη και λειτουργίες που αγγίζουν τα όρια της αποδεκτής παρεμβατικότητας ή αυξάνουν ουσιαστικά το ρίσκο για τον χρήστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το Recall, μια λειτουργία για νεότερα Copilot+ PCs που καταγράφει τη δραστηριότητα μέσω περιοδικών στιγμιότυπων οθόνης, ώστε να είναι δυνατή η αναδρομική αναζήτηση όσων εμφανίστηκαν στην οθόνη.

Η αρχική προσέγγιση δέχθηκε έντονη κριτική για σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Μετά τις αντιδράσεις από χρήστες, μέσα και ερευνητές, η Microsoft προχώρησε σε ανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής ασφαλείας και των δικλίδων προστασίας πριν συνεχίσει τη διάθεσή του. Ωστόσο, το γεγονός ότι μια τόσο “βαριά” λειτουργία έφτασε τόσο κοντά σε ευρεία κυκλοφορία, και τελικά παραμένει στον οδικό χάρτη των Windows, ενισχύει την εντύπωση ότι οι AI προσθήκες προχωρούν συχνά πρώτα ως προϊόν και μετά ως αξιολόγηση κινδύνου.

Τα λεγόμενα "agentic" AI χαρακτηριστικά που η Microsoft δοκιμάζει αυτή τη στιγμή στα Windows έρχονται με τους δικούς τους τεκμηριωμένους κινδύνους ασφαλείας και ιδιωτικότητας, αλλά η ενσωμάτωσή τους στα Windows είναι ουσιαστικά δεδομένη επειδή τα στελέχη της Microsoft μιλούν συνεχώς για την ανάγκη να αναπτύξουν ένα "agentic OS". Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της εισαγωγής νέων χαρακτηριστικών λογισμικού και του να αναγκάζεις τους ανθρώπους να τα χρησιμοποιούν, και η κριτική που διατυπώνεται είναι ότι η επιμονή της Microsoft γύρω από τις προσθήκες AI των Windows 11 πέφτει στη λάθος πλευρά αυτής της γραμμής, σχεδόν κάθε φορά.

Οι Απαιτήσεις Υλικού



Τέλος, ενώ τα Windows 10 έτρεχαν σε οτιδήποτε μπορούσε να τρέξει Windows 7 ή 8, τα Windows 11 ήρθαν με νέες απαιτήσεις συστήματος που αποκλείουν πολλά υπάρχοντα, λειτουργικά PC. Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί ανεπίσημα σε PC που είναι αρκετά χρόνια παλαιότερα από το επίσημο όριο, αλλά μόνο αν είσαι άνετος με τους κινδύνους και ξέρεις πώς να παρακάμψεις τον έλεγχο απαιτήσεων συστήματος.



Οι αυξημένες απαιτήσεις—υλοποιημένες για να βελτιώσουν την ασφάλεια, σύμφωνα με τη Microsoft—περισσότερο ή λιγότερο υπερασπίσιμες. Οι μονάδες TPM ενεργοποιούν απρόσκοπτη κρυπτογράφηση δίσκου, το Secure Boot προστατεύει από απειλές που είναι αλλιώς αόρατες και δύσκολο να εντοπιστούν, και κατασκευαστές CPU όπως η Intel και η AMD δεσμεύονται να υποστηρίζουν παλαιότερους επεξεργαστές με patches ασφαλείας σε επίπεδο firmware μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.



Αλλά οι απαιτήσεις δεν φαίνονται σαν κάτι που η Microsoft επέβαλε για να προστατεύσει τους χρήστες από απειλές, αλλά σαν κάτι που η Microsoft κάνει για να σε πουλήσει ένα νέο PC. Η εταιρεία δημιουργεί αυτή την εντύπωση όταν δείχνει στους χρήστες Windows 10 διαφημίσεις πλήρους οθόνης για νέα Copilot+ PC, ακόμη και όταν τα συστήματά τους είναι ικανά να αναβαθμιστούν στο νέο λειτουργικό σύστημα απευθείας. Οι άνθρωποι είναι ήδη προετοιμασμένοι να πιστεύουν στην "προγραμματισμένη απαξίωση", την ιδέα ότι τα πράγματα που αγοράζουν είναι σχεδιασμένα να επιβραδυνθούν ή να αποτύχουν ακριβώς εγκαίρως για να τους αναγκάσουν να αγοράσουν καινούργια· το να σπρώχνεις τους ανθρώπους να πετάξουν λειτουργικά PC με διαφημίσεις πλήρους οθόνης δεν κάνει τίποτα για να διαλύσει αυτή την αντίληψη.

Τα Windows 11 Θα Μπορούσαν Ακόμα να Είναι Εξαιρετικά

Tα Windows 11 έχουν καλά θεμέλια. Εγκαταστήστε την έκδοση Enterprise του λειτουργικού συστήματος και θα πάρετε μια έκδοση με πολύ λιγότερο bloatware πάνω της, μια έκδοση φτιαγμένη για να μην απομακρύνει τις επιχειρήσεις που πληρώνουν καλά χρήματα για να εγκαταστήσουν Windows σε μεγάλους στόλους PC. Η Microsoft έχει κάνει τεράστια βήματα στο να τρέχει το λειτουργικό της σύστημα σε PC με βάση Arm. Το Windows Subsystem for Linux είναι καλύτερο από ποτέ. Έχουν ενδιαφέρον οι προσπάθειες της εταιρείας να κάνει τα Windows καλύτερο λειτουργικό σύστημα για gaming handhelds, η καθυστερημένη απάντηση της Microsoft στο Steam Deck και το SteamOS της Valve.

Η Απογοήτευση της Εποχής Copilot



Στην πράξη, για χρήστες που έχουν περάσει από πολλές γενιές Windows, η «εποχή Copilot» στα Windows 11 καταγράφεται ως μία από τις πιο απογοητευτικές φάσεις του λειτουργικού. Η εμπειρία μπορεί να γίνει σαφώς πιο υποφερτή με ρυθμίσεις και παρεμβάσεις, όμως αυτός ο «εξημερωτικός» κύκλος έχει πάψει να είναι προαιρετικός και τείνει να αντιμετωπίζεται ως βασικό στάδιο του setup ενός νέου PC, συγκρίσιμο σε αναγκαιότητα με τη δημιουργία του USB installer και την εγκατάσταση drivers και βασικών εφαρμογών. Με άλλα λόγια, πριν το σύστημα θεωρηθεί πραγματικά έτοιμο για καθημερινή χρήση, προηγείται πλέον μια διαδικασία καθαρισμού και παραμετροποίησης που παλαιότερα δεν ήταν αυτονόητη.

Επίλογος: Μαθήματα από τα Windows 10

Τα Windows 10 απείχαν από το τέλειο. Ωστόσο, τώρα που ξεκινά το πολυετές «κλείσιμο» του κύκλου τους, με το τέλος της επίσημης υποστήριξης και την είσοδο σε προγράμματα παράτασης ενημερώσεων ασφαλείας, έχει νόημα να αποτυπωθεί νηφάλια τι έκαναν σωστά και γιατί υιοθετήθηκαν σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Η επιτυχία τους δεν οφείλεται μόνο στη συνήθεια, αλλά και στο ότι προσέφεραν μια σχετικά ομαλή εμπειρία για ευρύ φάσμα συστημάτων, με γνώριμες ροές εργασίας και βελτιώσεις που, τις περισσότερες φορές, δεν απαιτούσαν από τον χρήστη να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για την επόμενη μέρα δεν αφορά μόνο νέα χαρακτηριστικά, αλλά και τον ρόλο του ίδιου του λειτουργικού. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τη Microsoft να επαναδεσμεύεται σε μια πιο «ήσυχη» και καθαρή έκδοση των Windows, που στέκεται περισσότερο στο παρασκήνιο, με λιγότερες προτροπές, λιγότερη επιμονή σε υπηρεσίες, και πιο ξεκάθαρες επιλογές για όσους θέλουν απλώς να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους χωρίς συνεχή παρεμβολή. Είναι μια κατεύθυνση αντίστοιχη, σε φιλοσοφία, με την προσπάθεια που έχει περιγράψει η εταιρεία για ενίσχυση της ασφάλειας μετά από σειρά σοβαρών περιστατικών, όπου το ζητούμενο ήταν να αλλάξει η προτεραιοποίηση και όχι απλώς να προστεθούν νέες λειτουργίες.

Ρεαλιστικά, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι μια τέτοια στροφή θα γίνει κεντρική στρατηγική. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και μια συνεπής, μετρήσιμη προσπάθεια, με προεπιλογές που μειώνουν την τριβή και σέβονται τον έλεγχο του χρήστη, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως το πιο πειστικό επιχείρημα προς όσους παραμένουν στα Windows 10. Για ένα κομμάτι του κοινού, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν το νέο OS έχει περισσότερες δυνατότητες, αλλά αν μπορεί να προσφέρει την ίδια αίσθηση ότι «δουλεύει» χωρίς να απαιτεί διαρκή διαχείριση.





