Όσο κι αν ασχοληθείτε με το χρώμα, την διάταξη, το είδος των επίπλων και οποιοδήποτε διακοσμητικό στοιχείο σε κάθε χώρο του σπιτιού, είναι αδύνατον να φθάσετε στο ιδανικό αποτέλεσμα, τόσο αισθητικά όσο κυρίως λειτουργικά αν ο φωτισμός σε κάθε σημείο δεν είναι ο κατάλληλος για τις χρήσεις που φιλοξενεί.Από τον εξωτερικό ακόμη χώρο και εκείνον της εισόδου, μέχρι το πιο μικρό βοηθητικό δωμάτιο, ο σωστός φωτισμός είναι από τα στοιχεία που μπορούν όχι μόνο να αλλάξουν την ατμόσφαιρα που συνολικά δημιουργεί ο χώρος αλλά και κυρίως να κάνουν όλα τα σημεία του σπιτιού λειτουργικά για όλες σας τις δραστηριότητες, όλες τις ώρες της ημέρας.ΕίσοδοςΈξω από την κεντρική πόρτα εισόδου φροντίστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός και τέτοιας έντασης, ανάλογα με το είδος του σπιτιού, αν πχ πρόκειται για σημείο με σκαλιά σίγουρα για λόγους ασφάλειας θα πρέπει το φως να είναι πιο έντονο και προσανατολισμένο ακριβώς στο σημείο της σκάλας, σε αντίθεση με ένα διαμέρισμα που κι ένας μέτριας έντασης φωτισμός είναι επαρκής.Στο εσωτερικό του σπιτιού και ακριβώς στην είσοδο -εάν υπάρχει ξεχωριστός χώρος- και η κεντρική πόρτα δεν οδηγεί απευθείας στο σαλόνι/καθιστικό, επίσης το φως θα πρέπει να είναι έντονο, δημιουργώντας μια "φωτεινή" πρώτη εντύπωση, όποτε αυτό σας είναι απαραίτητο, ενώ ένα βοηθητικό επιτραπέζιο ή φωτιστικό δαπέδου με χαμηλό φωτισμό θα βοηθήσει ώστε χώρος να μην είναι εντελώς σκοτεινός όταν κανένας δεν βρίσκεται σε αυτόν.Σαλόνι - ΚαθιστικόΑπό τους μεγαλύτερους συνήθως χώρους του σπιτιού και αυτός που φιλοξενεί πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, με εξίσου διαφορετικές ανάγκες σε ότι αφορά τον φωτισμό. Άλλου είδους και έντασης φως χρειάζεστε ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, άλλο για να διαβάσετε και εντελώς διαφορετικός όταν ο χώρος φιλοξενεί μια φιλική συγκέντρωση.Εκτός λοιπόν από κεντρικά φωτιστικά οροφής -κρεμαστά ή σποτ- θα πρέπει να υπάρχουν βοηθητικά επιτραπέζια, φωτιστικά δαπέδου ή και τοίχου, τοποθετημένα με τρόπο που κάθε σημείο του χώρου, ανάλογα με την χρήση του, να διαθέτει επαρκή φωτισμό και χωρίς αυτός να γίνεται ενοχλητικός.Πολύ καλή λύση και τα φώτα με ροοστάτες που σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε την ένταση του κεντρικού φωτισμού, ανάλογα με τις ανάγκες σας.Θυμηθείτε ότι όταν παρακολουθείτε τηλεόραση ένας χαμηλός φωτισμός που θα έρχεται από πίσω ή το πλάϊ της συσκευής είναι απαραίτητος, όταν διαβάζετε το φωτιστικό που ίσως χρησιμοποιείτε δεν θα πρέπει να δημιουργεί σκιές και ότι σε κάθε περίπτωση ένας μεγάλος χώρος γίνεται "κουραστικός" για τα μάτια σας όταν ανάμεσα στα διάφορα σημεία του υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις σε ότι αφορά την φωτεινότητα. Ρυθμίστε λοιπόν τη θέση των τοπικών βοηθητικών φωτιστικών έτσι που το φως να διαχέεται σε ικανοποιητικό βαθμό στο σύνολο του χώρου, ανεξάρτητα από την κατά τόπους ελαφρά μικρότερη ή χαμηλότερη ένταση του.Ειδικά στον χώρο του καθιστικού ιδιαίτερη ατμόσφαιρα μπορούν να προσθέσουν κάποιες φωτεινές "δέσμες" που θα φωτίσουν επιλεγμένα κομμάτια πάνω στους τοίχους, ειδικά σποτ που ενσωματώνονται σε ράφια και βιβλιοθήκες, ο κρυφός φωτισμός σε έπιπλα αλλά και οι επιτραπέζιες λάμπες και τα φωτιστικά δαπέδου, σε σχέδια και υλικά ταιριαστά με την συνολική διακόσμηση του δωματίου, ώστε εκτός από την λειτουργικότητα να συμβάλλουν και στην αισθητική του χώρου.ΤραπεζαρίαΕίτε βρίσκεται σε ανεξάρτητο από το καθιστικό δωμάτιο, είτε στον ίδιο χώρο ή και εκείνον της κουζίνας, εκτός του κεντρικού φωτισμού στην οροφή, προσθέστε φως ακριβώς πάνω από το σημείο του τραπεζιού με κρεμαστά φωτιστικά, είναι μια επιλογή που αλλάζει εντελώς την ατμόσφαιρα στο τραπέζι.Αν τεχνικά δεν έχετε την δυνατότητα να κάνετε κάτι τέτοιο, χωρίς εμφανή και αντιαισθητικά ηλεκτρικά καλώδια, τοποθετήστε ένα φωτιστικό δαπέδου, με μέτριας έντασης φως, κοντά στο τραπέζι αλλά χωρίς να ενοχλεί κανέναν από όσους κάθονται σε αυτό ή προσανατολείστε προς το τραπέζι μια σειρά σποτ που μπορεί να βρίσκονται σε πιο μακρινό σημείο.Το ιδανικό ύψος των φωτιστικών πάνω από τραπέζια φαγητού είναι θέμα προσωπικής επιλογής, πάντως γενικά εξυπηρετούν περισσότερο τοποθετημένα χαμηλά, ώστε να φωτίζουν επαρκώς την επιφάνεια του τραπεζιού.ΥπνοδωμάτιαΤην άποψη κάποιων ότι στην κρεβατοκάμαρα, ως κατ΄ εξοχήν χώρος χαλάρωσης, ο φωτισμός θα πρέπει να είναι διακριτικός και χαμηλός, αν αποφασίσετε να την υιοθετήσετε, θυμηθείτε την και όταν προσπαθείτε με ...διακριτικό φωτισμό να ξεχωρίσετε τις μαύρες από τις σκούρες μπλε κάλτσες, να μαζέψετε τις καρφίτσες που έπεσαν στο πάτωμα ή να τελειώσετε με το βάψιμο του δωματίου ενώ άρχισε ήδη να βραδιάζει :)Εκτός λοιπόν από τα φωτιστικά δίπλα στο κρεβάτι -επιτραπέζια, δαπέδου ή τοίχου- ή εκείνο στον καθρέφτη που πιθανόν χρησιμοποιείτε για το μακιγιάζ σας και ένα φωτάκι νύχτας -αν όταν ...χαλαρώνετε δεν προτιμάτε το απόλυτο σκοτάδι- ο κεντρικός φωτισμός του χώρου θα πρέπει είναι κανονικός όπως και σε οποιοδήποτε άλλο δωμάτιο -με σποτ ή κρεμαστά φωτιστικά- και η πιο ενδεδειγμένη λύση, ειδικά για την κρεβατοκάμαρα, τα φώτα με ροοστάτη/dimmer που σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε την έντασή τους.Στα παιδικά υπνοδωμάτια, εκτός από ένα κεντρικό φωτιστικό στην οροφή αρκετό για να κάνει τον χώρο φωτεινό και ευχάριστο χωρίς όμως να «τυφλώνει» και να δημιουργεί εκνευρισμό, δώστε έμφαση στα επιμέρους εκείνα φωτιστικά που θα εξασφαλίζουν στα παιδιά το σωστό φως στο γραφείο και δίπλα στο κρεββάτι τους, αλλά και σε πολύ χαμηλής έντασης φωτιστικά για την νύχτα που τα περισσότερα παιδιά χρειάζονται για να νοιώθουν ασφαλή.ΚουζίναΗ σύγχρονος τρόπος διαμόρφωσης του χώρου της κουζίνας έχει κάνει και τις ανάγκες της σε φωτισμό περισσότερο σύνθετες, από ένα και μόνο κεντρικό φωτιστικό οροφής όπως συνηθιζόταν παλαιότερα.Εκμεταλλευθείτε τις σύγχρονες λύσεις της αγοράς για να φωτίσετε με σποτ, ράβδους ή ταινίες led σημεία που σας χρειάζεται έντονο φως όλες τις ώρες της ημέρας ή και κάποια ντουλάπια/βιτρίνες για λόγους καθαρά διακοσμητικούς.Περιμετρικά του πάγκου εργασίας, στον νεροχύτη και στο σημείο που βρίσκεται η ηλεκτρική κουζίνα θα πρέπει να έχετε τον φωτισμό που θα σας επιτρέπει να εργαστείτε άνετα. Τα σποτ διαφορετικού προσανατολισμού, οι φωτεινές ράβδοι για τα σημεία κάτω από τον πάγκο και τα ντουλάπια αλλά και οι λωρίδες led που μπορούν να ενσωματωθούν σε κάθε επιφάνεια είναι ιδιαίτερα πρακτικά και βοηθούν σημαντικά ώστε, ό,τι κι αν κάνετε κάθε στιγμή στον χώρο της κουζίνας, το φως να βρίσκεται μπροστά σας και όχι πίσω από την πλάτη σας, όπως θα συμβεί σε πολλά σημεία αν περιοριστείτε μόνο σε ένα κεντρικό φωτιστικό οροφής.ΜπάνιοΟ πιο ...αδικημένος, συνήθως, χώρος σε ότι αφορά τον φωτισμό, αφού στα περισσότερα και κυρίως σε μπάνια παλιών σπιτιών δεν υπάρχει πρόβλεψη για κεντρικό φωτιστικό οροφής και ο χώρος φωτίζεται αποκλειστικά από τα περιμετρικά του καθρέφτη φώτα.Σε μπάνια μικρών διαστάσεων και ανοιχτόχρωμα ένας τέτοιος φωτισμός πιθανώς και να είναι επαρκής σε χώρους όμως μεγαλύτερους, με σκούρα πλακάκια ή μπάνια χωρισμένα με τον οποιονδήποτε τρόπο έτσι που ο χώρος της μπανιέρας βρίσκεται αρκετά μακριά από εκείνον του νιπτήρα, θα πρέπει να προσθέσετε είτε κεντρικό φωτισμό είτε επιμέρους φωτιστικά στον τοίχο και σε σημεία που θα επιτρέπουν στο σύνολο του χώρου να φωτίζεται επαρκώς.Η πιο απλή μετατροπή σε παλιού σχεδιασμού μπάνια είναι η τοποθέτηση ενός πολλαπλού σποτ, στην ηλεκτρική παροχή του υπάρχοντος φωτισμού καθρέφτη, έτσι που με τον κατάλληλο προσανατολισμό κάθε λαμπτήρα ο χώρος να φωτίζεται επαρκώς σε κάθε σημείο.ΣκάλεςΣε σπίτια δύο ή περισσότερων επιπέδων οι εσωτερικές σκάλες θα πρέπει να φωτίζονται σε ολόκληρο το μήκος τους με διακριτικά φώτα ή και ενσωματωμένα στα σκαλοπάτια τους μικρά φωτιστικά που θα μένουν ανοιχτά στη διάρκεια της νύχτας, ειδικά αν στο σπίτι υπάρχουν μικρά παιδιά ή ηλικιωμένοι.Οι ταινίες led είναι μια επίσης πολύ πρακτική επιλογή για σημεία όπως οι σκάλες.Αν δεν επιλέξετε αυτή τη λύση αλλά ένα φωτιστικό οροφής ή τοίχου σε σημείο που να φωτίζει ολόκληρο το μήκος της σκάλας, το σημαντικότερο δεν είναι το πόσης έντασης θα είναι το φως, όσο το να υπάρχει διακόπτης για αυτό σε εμφανές σημείο, τόσο στο κάτω όσο και στο επάνω μέρος της.Ντουλάπια - Αποθηκευτικοί χώροιΣε πατάρια, μικρές εσωτερικές αποθήκες που δεν έχει προβλεφθεί φωτισμός, σε ντουλάπες αποθήκευσης εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου αλλά και σε οποιοδήποτε ντουλάπι σας χρειάζεται φωτισμός τοποθετήστε φώτα μπαταρίας ή usb φωτιστικά που προσαρμόζονται εύκολα πάνω σε κάθε είδους επιφάνεια.Tip: Το απαλό θερμό φως -ούτε έντονα κίτρινο ούτε λευκό- είναι το ιδανικότερο για φωτισμό εσωτερικών χώρων και δημιουργεί το ίδιο πετυχημένο αποτέλεσμα, τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά, ανεξάρτητα από την ένταση των λαμπτήρων που ανά περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν.