Ένα εντυπωσιακό στοιχηματικό άλμα καταγράφει η Ελλάδα στα πρώιμα προγνωστικά της Eurovision 2026, καθώς φιγουράρει αυτή τη στιγμή στην 6η θέση των αποδόσεων για τη νίκη, παρότι δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα το τραγούδι που θα την εκπροσωπήσει.

Σύμφωνα με την εικόνα των διεθνών bookmakers, η Ελλάδα εμφανίζεται ισότιμα δίπλα σε χώρες με ισχυρή παρουσία στον διαγωνισμό, συγκεντρώνοντας πιθανότητα νίκης 4%, σε μια περίοδο όπου τα περισσότερα στοιχήματα διαμορφώνονται κυρίως βάσει φημών, προσδοκιών και στρατηγικής των αποστολών.

Το αξιοσημείωτο είναι πως η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται πάνω από χώρες όπως η Γαλλία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακολουθεί πολύ κοντά την Ιταλία, που παραδοσιακά θεωρείται ισχυρός παίκτης στη Eurovision. Η θέση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι άλλες χώρες του Top 10 έχουν ήδη δώσει περισσότερα στοιχεία για τη φετινή τους κατεύθυνση.

Η εικόνα αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι οι στοιχηματικές αγορές «διαβάζουν» θετικά την ελληνική προετοιμασία και περιμένουν κάτι ανταγωνιστικό, παρά την απουσία επίσημου τραγουδιού. Αν η τελική επιλογή επιβεβαιώσει το κλίμα που έχει ήδη δημιουργηθεί, τότε η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής Eurovision.



.eurovision-table{font-family:Arial,sans-serif;max-width:800px;margin:20px auto;border-collapse:collapse;width:100%} .eurovision-table th,.eurovision-table td{border:1px solid #ddd;padding:8px;text-align:center;font-size:14px} .eurovision-table th{background:#000;color:#fff} .eurovision-table tr:nth-child(even){background:#f9f9f9} .eurovision-table tr:hover{background:#f1f1f1} .eurovision-table .greece{font-weight:bold;background:#e6f0ff} # Χώρα Πιθανότητα Νίκης Αποδόσεις 1 Ισραήλ 11% 6 – 7 2 Φινλανδία 10% 6 – 6.8 3 Σουηδία 8% 7.5 – 9 4 Ουκρανία 7% 8.5 – 10 5 Ιταλία 5% 14 – 17 6 ΕΛΛΑΔΑ 4% 14 – 17 7 Δανία 4% 11 – 17 8 Βέλγιο 4% 13 – 20 9 Λουξεμβούργο 4% 19 – 22 10 Γαλλία 3% 18 – 23

Πηγή: tvnea.com
