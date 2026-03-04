2026-03-04 12:30:00

Μια ασυνήθιστη εικόνα προσέλκυσε τις τελευταίες ημέρες την προσοχή των επιβατών του ΗΣΑΠ, καθώς ένας συρμός σε έντονο ροζ χρώμα έκανε την εμφάνισή του στη γραμμή Πειραιάς-Κηφισιά, προκαλώντας αίσθηση στα social media.eleftherostypos.grΤα πρώτα βίντεο δημιούργησαν απορία, με αρκετούς να πιστεύουν αρχικά ότι πρόκειται για ψηφιακή σύνθεση ή περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια όμως τα πλάνα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ