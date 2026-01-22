2026-01-22 12:47:22

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε με σαφή αιχμή την ξαφνική αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα», αποκαλύπτοντας on air το έντονο παρασκήνιο πίσω από τις εξελίξεις.



«Την Άννα τη γνωρίζω από τα χρόνια του Alter. Έβλεπα τώρα το χαμόγελό της στη χθεσινή εκπομπή που τελειώνει και είναι αυτό που προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι καλά ενώ δεν είσαι», ανέφερε αρχικά, τονίζοντας πως η είδηση της απομάκρυνσής της είχε ήδη διαρρεύσει.



H Τίνα Μεσσαροπούλου συμπλήρωσε με νόημα: «Χωρίς η ίδια να το ξέρει. Έτσι; Από ρεπορτάζ», επισημαίνοντας ότι η πληροφορία δεν είχε δοθεί επίσημα στην ίδια την παρουσιάστρια.



Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνέχισε: «Πολλοί σχολίασαν ότι χρεώνουν στη συμπαρουσιάστρια την κακή πορεία της εκπομπής και είναι η πρώτη που φεύγει. Συνήθως γίνονται άλλες δομικές αλλαγές. Το ότι δεν ήταν σήμερα εκεί, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και φαντάζομαι ότι αν το ήξερε ή αν το είχε προαποφασίσει, θα είχε αποχαιρετήσει χθες».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ