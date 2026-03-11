2026-03-11 10:59:59
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day στον Alpha
23.0%
Κοινωνία Ώρα Mega
14.3%
Σήμερα
10.1%
Ώρα Ελλάδος
8.0%
Καλημέρα Ελλάδα
6.0%
Νωρίς – Νωρίς
5.8%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
22.7%
Buongiorno
14.3%
Το Πρωινό
8.9%
Αταίριαστοι
8.7%
Breakfast@Star
7.4%
10 Παντού
5.7%
Πρωίαν σε Είδον
4.3%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
12.8%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
9.1%
Live You
8.0%
Αλήθειες με τη Ζήνα
3.9%
Ώρα για Ψυχαγωγία
3.9%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
2.7%
Απογευματινή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
The Chase
15.0%
Live News
12.9%
Τροχός της Τύχης
11.4%
Rouk Zouk
11.1%
Deal (IX)
11.0%
Flat Hunters
10.2%
Οικογενειακές Ιστορίες
9.9%
Cash or Trash
9.6%
Το Χούμε!
5.3%
Παρθενοκυνηγός
5.1%
Καθαρές Κουβέντες
4.3%
Happy Traveller (E)
3.1%
Prime Time
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Να μ’ αγαπάς
17.2%
Να μ’ αγαπάς
15.8%
MasterChef 10
14.1%
Άγιος Έρωτας II
13.8%
Radio Αρβύλα
12.7%
Μια Νύχτα Μόνο
9.8%
Survivor
9.5%
Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια
9.4%
Grand Hotel
9.2%
Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος
8.3%
Έχω Παιδιά – 2ος κύκλος
7.2%
Γιατί ρε πατέρα;
6.1%
Το Παιδί
3.2%
Real View
2.5%
Από Ήλιο σε Ήλιο
2.1%
Late Night
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
The 2Night Show
14.0%
Έκτακτη Επικαιρότητα
11.4%
Μεγάλη Εικόνα
5.3%
