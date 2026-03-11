Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha23.0%Κοινωνία Ώρα Mega14.3%Σήμερα10.1%Ώρα Ελλάδος8.0%Καλημέρα Ελλάδα6.0%Νωρίς – Νωρίς5.8%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα22.7%Buongiorno14.3%Το Πρωινό8.9%Αταίριαστοι8.7%Breakfast@Star7.4%10 Παντού5.7%Πρωίαν σε Είδον4.3%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις12.8%Όπου Υπάρχει Ελλάδα9.1%Live You8.0%Αλήθειες με τη Ζήνα3.9%Ώρα για Ψυχαγωγία3.9%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος2.7%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The Chase15.0%Live News12.9%Τροχός της Τύχης11.4%Rouk Zouk11.1%Deal (IX)11.0%Flat Hunters10.2%Οικογενειακές Ιστορίες9.9%Cash or Trash9.6%Το Χούμε!5.3%Παρθενοκυνηγός5.1%Καθαρές Κουβέντες4.3%Happy Traveller (E)3.1%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Να μ’ αγαπάς17.2%Να μ’ αγαπάς15.8%MasterChef 1014.1%Άγιος Έρωτας II13.8%Radio Αρβύλα12.7%Μια Νύχτα Μόνο9.8%Survivor9.5%Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια9.4%Grand Hotel9.2%Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος8.3%Έχω Παιδιά – 2ος κύκλος7.2%Γιατί ρε πατέρα;6.1%Το Παιδί3.2%Real View2.5%Από Ήλιο σε Ήλιο2.1%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The 2Night Show14.0%Έκτακτη Επικαιρότητα11.4%Μεγάλη Εικόνα5.3%Πηγή: tvnea.com