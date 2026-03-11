2026-03-11 10:59:59
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Happy Day στον Alpha

23.0%

Κοινωνία Ώρα Mega

14.3%

Σήμερα

10.1%

Ώρα Ελλάδος

8.0%

Καλημέρα Ελλάδα

6.0%

Νωρίς – Νωρίς

5.8%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

22.7%

Buongiorno

14.3%

Το Πρωινό

8.9%

Αταίριαστοι

8.7%

Breakfast@Star

7.4%

10 Παντού

5.7%

Πρωίαν σε Είδον

4.3%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

12.8%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

9.1%

Live You

8.0%

Αλήθειες με τη Ζήνα

3.9%

Ώρα για Ψυχαγωγία

3.9%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

2.7%

Απογευματινή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

The Chase

15.0%

Live News

12.9%

Τροχός της Τύχης

11.4%

Rouk Zouk

11.1%

Deal (IX)

11.0%

Flat Hunters

10.2%

Οικογενειακές Ιστορίες

9.9%

Cash or Trash

9.6%

Το Χούμε!

5.3%

Παρθενοκυνηγός

5.1%

Καθαρές Κουβέντες

4.3%

Happy Traveller (E)

3.1%

Prime Time

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Να μ’ αγαπάς

17.2%

Να μ’ αγαπάς

15.8%

MasterChef 10

14.1%

Άγιος Έρωτας II

13.8%

Radio Αρβύλα

12.7%

Μια Νύχτα Μόνο

9.8%

Survivor

9.5%

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

9.4%

Grand Hotel

9.2%

Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος

8.3%

Έχω Παιδιά – 2ος κύκλος

7.2%

Γιατί ρε πατέρα;

6.1%

Το Παιδί

3.2%

Real View

2.5%

Από Ήλιο σε Ήλιο

2.1%

Late Night

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

The 2Night Show

14.0%

Έκτακτη Επικαιρότητα

11.4%

Μεγάλη Εικόνα

5.3%

Πηγή: tvnea.com
