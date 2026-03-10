2026-03-10 12:58:10
Φωτογραφία για «Eurovision 2026: Μονοτονία στα βιολιά και την όπερα, φρεσκάδα από Ελλάδα και Κύπρο»



Φέτος η Eurovision μοιάζει να έχει κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο μουσικό μοτίβο: όπερα και βιολί παντού. Σχεδόν όλα τα τραγούδια που φιγουράρουν ψηλά στα στοιχήματα έχουν αυτά τα στοιχεία, με αποτέλεσμα η αίσθηση της ποικιλίας να περιορίζεται. Η θεατρικότητα και οι υπερβολικές φωνητικές κορυφώσεις εντυπωσιάζουν, αλλά μετά από λίγα τραγούδια η αίσθηση μονοτονίας είναι έντονη.

Κι όμως, η φετινή Eurovision φαίνεται να έχει και τα φωτεινά σημεία της. Η Ελλάδα με τον FERTO και η Κύπρος με το JALLA φέρνουν φρεσκάδα και δυναμισμό, διαφοροποιούμενοι από τον κυρίαρχο «όπερα-βιολί» κανόνα. Και αν πρέπει να ξεχωρίσω ποια συμμετοχή μου αρέσει σαν άκουσμα  με βιολί και όπερα(αν και μου θυμίζει κάτι που δεν μπορώ να το προσδιορίσω) , αυτό ειναι το Ισραήλ.  

Η φετινή Eurovision θυμίζει ότι η υπερβολική προσήλωση σε ένα μόνο στυλ μπορεί να κουράσει, αλλά οι εκπλήξεις παραμένουν πάντα η πιο συναρπαστική πτυχή της διοργάνωσης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τρίτη, 10/3/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρίτη, 10/3/2026: Εργασίες ημέρας
Τέλος εποχής για τα «χρυσά» μπάτζετ στην τηλεόραση – Τι αλλάζει σε σειρές και σόου την επόμενη σεζόν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέλος εποχής για τα «χρυσά» μπάτζετ στην τηλεόραση – Τι αλλάζει σε σειρές και σόου την επόμενη σεζόν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τρίτη, 10/3/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 10/3/2026: Εργασίες ημέρας
Στις 4 Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το Hellas PHARM 2026
Στις 4 Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το Hellas PHARM 2026
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/3/2026)
Eurovision 2026: Το βιντεοκλίπ του «Ferto» σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»
Eurovision 2026: Το βιντεοκλίπ του «Ferto» σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στις 4 Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το Hellas PHARM 2026
Στις 4 Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το Hellas PHARM 2026
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχούν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» – Σοκ για το «Το Χούμε!»
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχούν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» – Σοκ για το «Το Χούμε!»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ’ αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ’ αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»
Ελένη Μενεγάκη: Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ...
Ελένη Μενεγάκη: Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ...