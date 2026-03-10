Φέτος η Eurovision μοιάζει να έχει κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο μουσικό μοτίβο: όπερα και βιολί παντού. Σχεδόν όλα τα τραγούδια που φιγουράρουν ψηλά στα στοιχήματα έχουν αυτά τα στοιχεία, με αποτέλεσμα η αίσθηση της ποικιλίας να περιορίζεται. Η θεατρικότητα και οι υπερβολικές φωνητικές κορυφώσεις εντυπωσιάζουν, αλλά μετά από λίγα τραγούδια η αίσθηση μονοτονίας είναι έντονη.

Κι όμως, η φετινή Eurovision φαίνεται να έχει και τα φωτεινά σημεία της. Η Ελλάδα με τον FERTO και η Κύπρος με το JALLA φέρνουν φρεσκάδα και δυναμισμό, διαφοροποιούμενοι από τον κυρίαρχο «όπερα-βιολί» κανόνα. Και αν πρέπει να ξεχωρίσω ποια συμμετοχή μου αρέσει σαν άκουσμα με βιολί και όπερα(αν και μου θυμίζει κάτι που δεν μπορώ να το προσδιορίσω) , αυτό ειναι το Ισραήλ.

Η φετινή Eurovision θυμίζει ότι η υπερβολική προσήλωση σε ένα μόνο στυλ μπορεί να κουράσει, αλλά οι εκπλήξεις παραμένουν πάντα η πιο συναρπαστική πτυχή της διοργάνωσης.

Πηγή: tvnea.com