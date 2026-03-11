11 Μαρτίου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ







ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ξηρομέρου συμμετέχει στον ”ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” – ”ΔΕΗ Hellas Tour 2026”, την κορυφαία αγωνιστική ποδηλατική διοργάνωση στην Ελλάδα που προάγει τον αθλητισμό και την υγιή ζωή, που θα λάβει χώρα 6-10 Μαΐου 2026.....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...