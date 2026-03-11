2026-03-11 11:28:00
11 Μαρτίου 2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ξηρομέρου συμμετέχει στον ”ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” – ”ΔΕΗ Hellas Tour 2026”, την κορυφαία αγωνιστική ποδηλατική διοργάνωση στην Ελλάδα που προάγει τον αθλητισμό και την υγιή ζωή, που θα λάβει χώρα 6-10 Μαΐου 2026.....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
