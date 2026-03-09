2026-03-09 08:48:39

Η αναβάθμιση του τμήματος ΣΚΑ – Οινόη και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στη γραμμή Μουριές – Προμαχώνας προκηρύσσονται τέλη ΜαΐουΣτα τέλη Μαΐου αναμένεται να προκηρυχθούν δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ, η αναβάθμιση του τμήματος ΣΚΑ – Οινόη και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στη γραμμή Μουριές – Προμαχώνας.Μαρία Καλούδηpowergame.gr Τα έργα

