Το ροζ δεν είναι συνήθως από τις πρώτες επιλογές όταν αποφασίζουμε για τα χρώματα στο σαλόνι. Παρ’ όλα αυτά, όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προσδώσει στον χώρο φωτεινότητα, ηρεμία και μια σύγχρονη, κομψή αισθητική.

Ακόμη και ως δευτερεύουσα απόχρωση, σε μικρές επιφάνειες και λεπτομέρειες, το ροζ λειτουργεί πολύ ιδιαίτερα.



Συνδυάζεται αρμονικά με γκρι, καφέ, λευκό και μπεζ, ενώ δημιουργεί ενδιαφέρουσες χρωματικές αντιθέσεις με σκούρων τόνων αποχρώσεις χωρίς να βαραίνει τον χώρο.

Ροζ λεπτομέρειες σε φωτεινά σαλόνια

Σε σαλόνια όπου κυριαρχούν οι ανοιχτές αποχρώσεις, όπως το λευκό ή το μπεζ, το ροζ μπορεί να αποτελέσει το δεύτερο βασικό χρώμα. Η χρήση του σε υφασμάτινα στοιχεία, όπως μαξιλάρια, ριχτάρια ή κουρτίνες, δημιουργεί ένα ισορροπημένο, καλαίσθητο αποτέλεσμα.

Πολύ ξεχωριστή αισθητική μπορεί να προσθέσει στον χώρο και ένα παλαιωμένο έπιπλο σε αποχρώσεις του ροζ. Ροζ τοίχοι και μεγάλες επιφάνειες

Το βάψιμο ενός τοίχου σε παστέλ ροζ είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή, ειδικά σε χώρους με έντονο φυσικό φως και έπιπλα σε φυσικές αποχρώσεις ξύλου. Σε αυτή την περίπτωση, το ροζ λειτουργεί ως φόντο που αναδεικνύει τα υπόλοιπα στοιχεία του χώρου.

Ροζ κουρτίνες και υφάσματα

Μια ροζ κουρτίνα, ακόμη και ως το μοναδικό στοιχείο σε αυτή την απόχρωση, μπορεί να δώσει χαρακτήρα στο σαλόνι. Ταιριάζει ιδιαίτερα σε χώρους με απαλούς χρωματισμούς και φυσικά υλικά.

▶ Διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων με κόκκινες λεπτομέρειες

Σομόν και σάπιο μήλο στη διακόσμηση

Το σομόν και οι τόνοι του σάπιου μήλου συνδυάζονται ιδανικά με παστέλ αποχρώσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε μεγάλες επιφάνειες όσο και σε μικρά διακοσμητικά στοιχεία, προσθέτοντας ζεστασιά και βάθος.

Όταν το ροζ είναι το βασικό χρώμα

Η χρήση του ροζ ως βασική απόχρωση σε καναπέδες, τοίχους ή κουρτίνες απαιτεί έναν φωτεινό χώρο και σωστούς συνδυασμούς. Λευκά, υπόλευκα και πιο σκούρα στοιχεία σε γκρι, καφέ ή μαύρο αποτρέπουν τη μονοτονία και διατηρούν την χρωματική ισορροπία.

Ροζ και διακοσμητικά στυλ

Σε μοντέρνα σαλόνια, οι πιο έντονοι ροζ ή ροζ-μωβ τόνοι μπορούν να συνδυαστούν με λευκά έπιπλα. Στο boho ύφος, το ροζ δένει αρμονικά με γκρι, φυσικό ξύλο και πράσινο, ενώ σε κλασικούς και χώρους σε vintage ύφος μπορεί να αντικαταστήσει με επιτυχία το κόκκινο ή το μπορντώ όπως και να δημιουργήσει έντονα νοσταλγική ατμόσφαιρα.

Tip: Αν φοβάστε ότι το ροζ θα “γλυκάνει” υπερβολικά τον χώρο, περιορίστε το σε μία μόνο επιφάνεια ή σε λίγα επιλεγμένα υφασμάτινα στοιχεία και ενισχύστε το αποτέλεσμα με γκρι, φυσικό ξύλο ή μαύρες λεπτομέρειες. Έτσι διατηρείται η κομψότητα χωρίς να χάνεται η φωτεινότητα.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.soulouposeto.gr



