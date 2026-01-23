2026-01-23 08:18:56
Σε φάση τελικής προετοιμασίας μπαίνει η νέα δραματική σειρά του Mega με τίτλο

«Σύγκρουση», καθώς –σύμφωνα με tetragwno.gr– τα γυρίσματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο και συγκεκριμένα γύρω στις 20 του μήνα.

Η σειρά υλοποιείται από την J.K. Productions και σηματοδοτεί το δυναμικό τηλεοπτικό comeback της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη, ενός δημιουργικού διδύμου με ισχυρό αποτύπωμα στη μυθοπλασία. Οι δύο σεναριογράφοι έχουν στο ενεργητικό τους μεγάλες επιτυχίες, με κορυφαίο παράδειγμα τις «Άγριες Μέλισσες», που άφησαν εποχή στην ελληνική τηλεόραση.

Η «Σύγκρουση» φέρνει παράλληλα την επιστροφή τους στο Mega, μετά τον «Σιωπηλό δρόμο», τη σειρά που προβλήθηκε την προηγούμενη σεζόν και σκηνοθέτησε ο Βαρδής Μαρινάκης, γνωστός και από τη «Μεγάλη χίμαιρα».

Το κανάλι επενδύει σημαντικά στη νέα παραγωγή, βλέποντας στη «Σύγκρουση» ένα project με έντονο δραματικό βάθος και προοπτική να ενισχύσει το portfolio της prime time μυθοπλασίας του.



