Τα περισσότερα σαλόνια ακολουθούν μια αρκετά γνώριμη διάταξη, με τον καναπέ και ένα χαμηλό τραπεζάκι να οργανώνουν το κέντρο του χώρου. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου το τραπέζι φαγητού στο σαλόνι μπορεί να πάρει τη θέση που συνήθως καταλαμβάνει το τραπεζάκι σαλονιού. Μια τέτοια επιλογή αλλάζει τη λειτουργία του καθιστικού, δημιουργεί έναν χώρο που χρησιμοποιείται με περισσότερους τρόπους μέσα στην ημέρα και είναι μια διάταξη σε κάποιες περιπτώσεις πολύ πιο λειτουργική.





Μια λειτουργική διάταξη έξω από τα στερεότυπα

Η εικόνα ενός χαμηλού τραπεζιού μπροστά από τον καναπέ είναι τόσο συνηθισμένη ώστε συχνά θεωρούμε ότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του σαλονιού και την μοναδική επιλογή για το συγκεκριμένο σημείο. Στην πράξη όμως η διαμόρφωση ενός καθιστικού θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπιτιού και κυρίως στον τρόπο που επιθυμούμε να να χρησιμοποιούμε τον χώρο.

Πολύ συχνά στον ίδιο χώρο, με ένα σαλόνι στη συγκεκριμένη διάταξη, βρίσκεται σε κάποιο σημείο «στριμωγμένη» μια τραπεζαρία, με τα δικά της ανεξάρτητα καθίσματα. Η επιλογή το τραπέζι φαγητού να πάρει του θέση του τραπεζιού σαλονιού, παρ΄ όλο που αρχικά ίσως ξενίζει, είναι στη πραγματικότητα μια επιλογή που δεν περιορίζει, αντίθετα ελευθερώνει τον χώρο που καταλαμβάνει η τραπεζαρία και δημιουργεί ένα κεντρικό σημείο με ένα τραπέζι που μπορεί να εξυπηρετεί πολλαπλές καθημερινές χρήσεις.





Η χρήση του καναπέ και περιμετρικών καθισμάτων δεν επηρεάζεται, ενώ το τραπέζι χρησιμοποιείται ως τραπεζάκι σαλονιού αλλά και φαγητού. Το ίδιο τραπέζι ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γραφείο, χώρος εργασίας, επιφάνεια για χόμπι, παιδικές δραστηριότητες κλπ δημιουργώντας μαζί με τον καναπέ τον κεντρικό χώρο καθημερινής χρήσης σε ένα μόνο σημείο του δωματίου.





Ούτε αυτή, όπως και πολλές άλλες σύγχρονες επιλογές στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, είναι στην πραγματικότητα νέα. Τόσο στη χώρα μας όσο και σε πολλές άλλες η παραδοσιακή διάταξη των σπιτιών κάποτε ήταν ακριβώς αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν την προσθήκη καναπέ παρά μόνο με ένα μεγάλο τραπέζι περιστοιχισμένο από διαφόρων τύπων καθίσματα, γύρω από το οποίο περιστρεφόταν το μεγαλύτερος μέρος της ζωής μέσα στο σπίτι.

▶







Τα κατάλληλο τραπέζι

Εκτός των αισθητικών κριτηρίων, προσωπικών για τον καθένα, ένα τέτοιο τραπέζι θα πρέπει να πληρεί κάποιες πρακτικές λειτουργικές προϋποθέσεις, με πιο βασική την εναρμόνισή του σε ύψος με τον καναπέ.



Τα σταθερού ύψους τραπέζια φαγητού είναι κατά βάση ψηλότερα από το μέσο ύψος ενός καναπέ. Γι΄ αυτό και θα χρειαστεί προσαρμογή τους, με το κόψιμο της βάσης ή των ποδιών όσο χρειάζεται. Αυτή είναι μια όχι περίπλοκη διαδικασία που μπορεί να γίνει εύκολα από έναν επαγγελματία ξυλουργό ή κάποιον που διαθέτει έστω και ερασιτεχνικές γνώσεις σε ξύλινες κατασκευές.

Το σχήμα του τραπεζιού επίσης είναι ένα στοιχείο που αλλάζει την γενική εικόνα αλλά και λειτουργικότητα του χώρου και εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες και συνολικές διαστάσεις του χώρου, αλλά και τον σχεδιασμό του καναπέ.Σε μακρόστενα και μικρών διαστάσεων δωμάτια ένα τραπέζι ορθογώνιο, που θα ακολουθεί το σχήμα του καναπέ, λειτουργεί οπτικά καλύτερα.Σε πιο ευρύχωρους χώρους ένα στρογγυλό τραπέζι, εξυπηρετεί τις ίδιες ακριβώς χρήσεις αφήνοντας ελεύθερα τα άκρα του καναπέ και αισθητικά δημιουργεί μια ισορροπία σε σχέση με τα υπόλοιπα συνήθως τετραγωνισμένα έπιπλα του χώρου, βιβλιοθήκης, έπιπλα αποθήκευσης, τηλεόρασης κλπΤα στρογγυλά τραπέζια είναι καταλληλότερα στις περιπτώσεις αν επιθυμούμε ένα μέρος του καναπέ να βρίσκεται εκτός του τραπεζιού όπως και στην περίπτωση μικρών γωνιακών καναπέδων με ανάκλιντρο.

Ένας τύπος τραπεζιού που ταιριάζει ιδιαίτερα και λειτουργικά εξυπηρετεί ακόμη και σε εκτός καθημερινότητας χρήσεις, σε διαμορφώσεις αυτής της μορφής, είναι οι στρογγυλές κλασικές τραπεζαρίες, που διαθέτουν εσωτερικά ενσωματωμένο τμήμα προέκτασης και ανοίγουν σε οβάλ σχήμα.Ένα τέτοιο τραπέζι τοποθετημένο μπροστά από τον καναπέ, όταν ανοίγει για να φιλοξενήσουν πολλά άτομα, απαιτούν περιμετρικά λιγότερα καθίσματα, αφού η μία μεγαλύτερη σε μήκος πλευρά του εξυπηρετείται από τις θέσεις του καναπέ.Τα τραπέζια αυτά διαθέτουν μια κεντρική βάση που καταλήγει σε τρία ή τέσσερα σταθερά πόδια, συνήθως αποσπώμενη και βιδωμένη στο κάτω μέρος της κεντρικής επιφάνειας του τραπεζιού. Και αυτή είναι εύκολο να κοπεί στο επάνω μέρος, ώστε το τραπέζι να αποκτήσει το κατάλληλο ύψος σε σχέση με τον καναπέ, χωρίς να χαθούν τα σχέδια του ξύλου που βρίσκονται στο υπόλοιπο μέρος της ξύλινης βάσης.Σε χώρους σύγχρονης αισθητικής ένα τέτοιο τραπέζι μπορεί να είναι κατασκευασμένο ακόμη και από συνθετικά και γενικά ελαφρά υλικά, ώστε να είναι ευέλικτα σε μετακινήσεις ανάλογα με τη χρήση του χώρου.

Ασφαλώς ανάλογο ύψος με αυτό του τραπεζιού θα πρέπει να έχουν και τα επιπλέον καθίσματα που θα τοποθετηθούν στο ίδιο σημείο μαζί με τον καναπέ.

Πώς αλλάζει τη χρήση του χώρου

Από ένα σαλόνι και μια τραπεζαρία τυπικής διάταξης μια διαμόρφωση με το κεντρικό τραπέζι του σπιτιού στη θέση που συνήθως καταλαμβάνει το τραπεζάκι σαλονιού, το σύνολο του χώρου μετατρέπεται στο κέντρο του σπιτιού.



Σε σπίτια με περιορισμένων διαστάσεων ενιαίο χώρο σαλόνι-τραπεζαρία, σε studio - γκαρσονιέρες ενός μόνο ενιαίου χώρου, σε ενιαίους αλλά όχι μεγάλων διαστάσεων χώρους σαλόνι-τραπεζαρία-κουζίνα όπως και σε σπίτια που το μοναδικό τραπέζι φαγητού δεν βρίσκεται στην κουζίνα, η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί πραγματικά να αλλάξει όχι μόνο την εικόνα αλλά και την γενική αίσθηση και λειτουργικότητα του χώρου. Μετατρέποντας απόλυτα λειτουργικά, στο πιο ζωντανό σημείο της καθημερινής ζωής στο σπίτι, ένα σημείο που συνήθως καταλαμβάνει ένα καθόλου ευέλικτο και πολύ συγκεκριμένης χρήσης έπιπλο όπως το τραπεζάκι του σαλονιού.

