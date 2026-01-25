Ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός στον κόσμο είναι ένας κόμβος υψηλής τεχνολογίας και υψηλής ταχύτητας που είναι πραγματικά τεράστιος
2026-01-25 08:29:01
Δεν μπορείς να αγνοήσεις την Κίνα όσον αφορά τα μετασχηματιστικά δημόσια έργα. Από την κατασκευή μιας από τις πιο εκπληκτικές γέφυρες στον κόσμο μέχρι την κατάταξή της στις πέντε χώρες με τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά συστήματα υψηλής ταχύτητας , η Κίνα δεν πρόκειται να επιβραδύνει σύντομα. aol.comΊσως το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι ο Ανατολικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Τσονγκκίνγκ στη sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ