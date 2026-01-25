2026-01-25 08:29:01

Δεν μπορείς να αγνοήσεις την Κίνα όσον αφορά τα μετασχηματιστικά δημόσια έργα. Από την κατασκευή μιας από τις πιο εκπληκτικές γέφυρες στον κόσμο μέχρι την κατάταξή της στις πέντε χώρες με τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά συστήματα υψηλής ταχύτητας , η Κίνα δεν πρόκειται να επιβραδύνει σύντομα. aol.comΊσως το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι ο Ανατολικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Τσονγκκίνγκ στη sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ