





Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας ένα νέο σαββατοκύριακο πρότζεκτ, με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και οικοδέσποινα την Κατερίνα Καραβάτου. Η νέα εκπομπή φιλοδοξεί να δώσει έναν πιο χαλαρό και οικείο τόνο στα πρωινά του σταθμού, επενδύοντας στη λογική της παρέας και της ανεπιτήδευτης ψυχαγωγίας.

Το πρώτο trailer που μόλις προβλήθηκε κινείται σε μια διαφορετική τηλεοπτική αισθητική, συνδυάζοντας καλοκαίρι και χειμώνα στο ίδιο κάδρο, στέλνοντας το μήνυμα πως η συνήθεια που είχε προκαλέσει η εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα συνεχίζει με το Σαββατοκύριακο Παρέα.

Η Κατερίνα Καραβάτου επιστρέφει σε γνώριμα τηλεοπτικά μονοπάτια, σε ρόλο που υπηρετεί με άνεση και εμπειρία, αναλαμβάνοντας να «δέσει» ενημέρωση, lifestyle, χαλαρή κουβέντα και ψυχαγωγία σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Ο ΑΝΤ1 δείχνει να ποντάρει σε μια δοκιμασμένη συνταγή, προσαρμοσμένη όμως στα δεδομένα του σαββατοκύριακου και στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ζώνης.

Το αν η «Σαββατοκύριακο Παρέα» θα καταφέρει να ξεχωρίσει μετά το κόψιμο της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» της Ελένης Τσολάκη, αυτό θα φανεί στην πορεία και, κυρίως, στους πίνακες τηλεθέασης.







Πηγή: tvnea.com