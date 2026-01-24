2026-01-24 17:03:42
Φωτογραφία για «Σαββατοκύριακο Παρέα»: Καλοκαίρι και χειμώνας στο trailer της νέας εκπομπής του ΑΝΤ1



 Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας ένα νέο σαββατοκύριακο πρότζεκτ, με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και οικοδέσποινα την Κατερίνα Καραβάτου. Η νέα εκπομπή φιλοδοξεί να δώσει έναν πιο χαλαρό και οικείο τόνο στα πρωινά του σταθμού, επενδύοντας στη λογική της παρέας και της ανεπιτήδευτης ψυχαγωγίας.

Το πρώτο trailer που μόλις προβλήθηκε κινείται σε μια διαφορετική τηλεοπτική αισθητική, συνδυάζοντας καλοκαίρι και χειμώνα στο ίδιο κάδρο, στέλνοντας το μήνυμα πως η συνήθεια που είχε προκαλέσει η εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα συνεχίζει με το Σαββατοκύριακο Παρέα.

Η Κατερίνα Καραβάτου επιστρέφει σε γνώριμα τηλεοπτικά μονοπάτια, σε ρόλο που υπηρετεί με άνεση και εμπειρία, αναλαμβάνοντας να «δέσει» ενημέρωση, lifestyle, χαλαρή κουβέντα και ψυχαγωγία σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Ο ΑΝΤ1 δείχνει να ποντάρει σε μια δοκιμασμένη συνταγή, προσαρμοσμένη όμως στα δεδομένα του σαββατοκύριακου και στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ζώνης.

Το αν η «Σαββατοκύριακο Παρέα» θα καταφέρει να ξεχωρίσει μετά το κόψιμο της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» της Ελένης Τσολάκη, αυτό θα φανεί στην πορεία και, κυρίως, στους πίνακες τηλεθέασης. 







Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απόστολος Ν Πανταζής : Η πολιτική κοινοπραξία Γερόλυμου Τριανταφυλλάκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απόστολος Ν Πανταζής : Η πολιτική κοινοπραξία Γερόλυμου Τριανταφυλλάκη
Τραγικό κεφάλαιο στα τρένα, βάζει την Ισπανία σε κρίση, την υπερδύναμη των σιδηροδρόμων
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τραγικό κεφάλαιο στα τρένα, βάζει την Ισπανία σε κρίση, την υπερδύναμη των σιδηροδρόμων
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άβυσσος η τηλεοπτική στρατηγική του ΑΝΤ1 στην prime time...
Άβυσσος η τηλεοπτική στρατηγική του ΑΝΤ1 στην prime time...
Επιστρέφει το «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 με διπλή εβδομαδιαία προβολή
Επιστρέφει το «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 με διπλή εβδομαδιαία προβολή
«Σαββατοκύριακο παρέα»: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για την εκπομπή; - Ποιοί θα είναι δίπλα στην Κατερίνα Καραβάτου;
«Σαββατοκύριακο παρέα»: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για την εκπομπή; - Ποιοί θα είναι δίπλα στην Κατερίνα Καραβάτου;
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συνήθως γίνονται άλλες δομικές αλλαγές...Χρεώνουν στη συμπαρουσιάστρια την κακή πορεία της εκπομπής
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συνήθως γίνονται άλλες δομικές αλλαγές...Χρεώνουν στη συμπαρουσιάστρια την κακή πορεία της εκπομπής
«Σαββατοκύριακο Παρέα»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου
«Σαββατοκύριακο Παρέα»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Άβυσσος η τηλεοπτική στρατηγική του ΑΝΤ1 στην prime time...
Άβυσσος η τηλεοπτική στρατηγική του ΑΝΤ1 στην prime time...
Η αισθητική στην εποχή του AI. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τάσεις, design και πολιτισμό
Η αισθητική στην εποχή του AI. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τάσεις, design και πολιτισμό
Σε φουλ ρυθμούς όλα τα εργοτάξια στη Θεσσαλία για έγκαιρη αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ETCS
Σε φουλ ρυθμούς όλα τα εργοτάξια στη Θεσσαλία για έγκαιρη αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ETCS
Hellenic Train : Νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας
Hellenic Train : Νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας
“Sing for Greece 2026: Οι Αποδόσεις και τα Φαβορί για την Eurovision” - Ποια συμμετοχή ξεχωρίζει;
“Sing for Greece 2026: Οι Αποδόσεις και τα Φαβορί για την Eurovision” - Ποια συμμετοχή ξεχωρίζει;