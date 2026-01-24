Παρά τα χαμηλά νούμερα, ο ΑΝΤ1 επιμένει αμετακίνητος στη prime time ζώνη του: καμία σειρά δεν αλλάζει ημέρα ή ώρα προβολής, σε μια πολιτική που μέχρι στιγμής αποδίδει κυρίως μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης.

Η επιμονή αυτή αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για τη στρατηγική του σταθμού, καθώς η ζώνη παραμένει στάσιμη, χωρίς σημάδια ανανέωσης ή προσπάθειας ανατροπής των αρνητικών τάσεων.

Οι τηλεθεατές φαίνεται πως συνεχίζουν να αγνοούν το πρόγραμμα, ενώ η διοίκηση φαίνεται να αγνοεί τις προκλήσεις που απαιτεί η σύγχρονη τηλεοπτική αγορά. Άβυσσος, φαίνεται, η τηλεοπτική προσέγγιση πίσω από αυτή την αμετακίνητη πολιτική.

Πηγή: tvnea.com