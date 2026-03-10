2026-03-10 11:00:59
Φωτογραφία για Ελένη Μενεγάκη: Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ...
Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε στην Αθήνα μετά το ταξίδι της στην Ιρλανδία με την κάμερα του Πρωινού να την συναντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Με χαμόγελο και ευδιάθετη διάθεση, η παρουσιάστρια είπε:

 «Είμαι καλά. Τα είπαμε. Φανταστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε στο καλό, μην κάθεστε κι εσείς».

Και κάπου εκεί, ήρθε η ερώτηση των ημερών: «Τηλεοπτική επιστροφή θα δούμε κ. Μενεγάκη»;

«Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ», ήταν η απάντηση που έδωσε η Ελένη Μενεγάκη, στέλνοντας παράλληλα και φιλάκια.

Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/3/2026)
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ' αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ’ αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»
Γιατί ένα σπίτι με λιγότερα αντικείμενα είναι συχνά πιο ευχάριστο
Φαίη Σκορδά για Ελένη Τσολάκη: Tης είπα, Έπρεπε να πας στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1
Ελένη Μενεγάκη: Συζητήσεις για επιστροφή στον ΑΝΤ1 με βραδινό σόου...
Γιώργος Καπουτζίδης:Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ...
Ελένη Χατζίδου για Τσολάκη: Δεν θέλουν στον ΑΝΤ1 τίποτα που να συνδέεται με την Ελένη Τσολάκη...
Γιατί ένα σπίτι με λιγότερα αντικείμενα είναι συχνά πιο ευχάριστο
Επιστροφή Βασιλόπουλου στην ΕΡΤ με νέο κύκλο της εκπομπής «Πρόσωπα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day» – Στο 3,5% το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυριαρχία για «Super Κατερίνα»
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Σκληρή μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις
