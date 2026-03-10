2026-03-10 11:00:59
Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε στην Αθήνα μετά το ταξίδι της στην Ιρλανδία με την κάμερα του Πρωινού να την συναντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Με χαμόγελο και ευδιάθετη διάθεση, η παρουσιάστρια είπε:
«Είμαι καλά. Τα είπαμε. Φανταστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε στο καλό, μην κάθεστε κι εσείς».
Και κάπου εκεί, ήρθε η ερώτηση των ημερών: «Τηλεοπτική επιστροφή θα δούμε κ. Μενεγάκη»;
«Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ», ήταν η απάντηση που έδωσε η Ελένη Μενεγάκη, στέλνοντας παράλληλα και φιλάκια.
Πηγή: tvnea.com
