Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε στην Αθήνα μετά το ταξίδι της στην Ιρλανδία με την κάμερα του Πρωινού να την συναντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Με χαμόγελο και ευδιάθετη διάθεση, η παρουσιάστρια είπε:



«Είμαι καλά. Τα είπαμε. Φανταστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε στο καλό, μην κάθεστε κι εσείς».



Και κάπου εκεί, ήρθε η ερώτηση των ημερών: «Τηλεοπτική επιστροφή θα δούμε κ. Μενεγάκη»;



«Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ», ήταν η απάντηση που έδωσε η Ελένη Μενεγάκη, στέλνοντας παράλληλα και φιλάκια.



