Απόστολος Ν ΠανταζήςΗ πολιτική κοινοπραξία Γερόλυμου- ΤριανταφυλλάκηΗ αγροτική οικονομία στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας παρά τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού και της ανάγκης για καλύτερες υποδομές, αποτελεί παραδοσιακά τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής, στηριζόμενη σε ένα μείγμα κτηνοτροφίας, ελαιοκομίας καθώς ο πρωτογενής τομέας παραμένει η κύρια επαγγελματική επιλογή. Διαβάστε Περισσότερα...