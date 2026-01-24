2026-01-24 15:05:52
Απόστολος Ν Πανταζής
Η πολιτική κοινοπραξία Γερόλυμου- Τριανταφυλλάκη
Η αγροτική οικονομία στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας παρά τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού και της ανάγκης για καλύτερες υποδομές, αποτελεί παραδοσιακά τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής, στηριζόμενη σε ένα μείγμα κτηνοτροφίας, ελαιοκομίας καθώς ο πρωτογενής τομέας παραμένει η κύρια επαγγελματική επιλογή. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
