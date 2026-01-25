Άρθρο γνώμης: Περί παρελθόντος..., εμμονής και επιμονής να φάμε τον λωτό της λησμονιάς και να ξεχάσουμε τι έγινε στον Δήμο Ξηρομέρου.
2026-01-25 12:20:57
Του Βασίλη Σούλα.
Το να θυμάσαι και να συγκρίνεις δεν είναι παρελθοντολογία, το αντίθετο, είναι πράξη που αφορά το παρόν και το μέλλον, για να μπορείς να προχωράς μπροστά και να εξελίσσεσαι Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
