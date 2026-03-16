





Μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Your Face Sounds Familiar από τον ANT1, οι προετοιμασίες για το μεγάλο σόου μεταμφιέσεων έχουν ήδη ξεκινήσει, με τα πρώτα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν να παίρνουν σταδιακά θέση.

Όπως πρώτο σας ενημέρωσε το TVNEA.com (δες εδώ), ο Σάκης Ρουβάς βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναλάβει την παρουσίαση του σόου, με τις τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας να απομένουν για να «κλειδώσει» οριστικά η συνεργασία.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση της κριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, σε θέση κριτή θα βρεθεί ο Τάκης Ζαχαράτος, που έχει ήδη συνδεθεί στο παρελθόν με το συγκεκριμένο πρότζεκτ, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του Ρένος Χαραλαμπίδης. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι συζητήσεις για τα άλλα δύο πρόσωπα που θα συμπληρώσουν την επιτροπή.

Τα σενάρια που ήθελαν τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου να βρίσκεται ανάμεσα στους κριτές δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής.

Σε ό,τι αφορά τους διαγωνιζόμενους, μία από τις πιο πρόσφατες προσθήκες είναι η Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία αποδέχθηκε τελικά την πρόταση για συμμετοχή στο σόου, παρά το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμά της τους προηγούμενους μήνες, μετά τη συμμετοχή της στη σειρά Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη.

Στην τελική δεκάδα των παικτών αναμένεται να συμμετάσχουν ακόμη οι Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μέμος Μπεγνής, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Δωροθέα Μερκούρη, Μαριάντα Πιερίδη, Idra Kayne, Αφροδίτη Χατζημηνά και ο Κρίστοφερ Ιλία.

Πηγή: tvnea.com