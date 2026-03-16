2026-03-16 10:24:41
Φωτογραφία για Your Face Sounds Familiar: Κοντά στην παρουσίαση ο Σάκης Ρουβάς – Ποιοι κλείνουν για κριτές και παίκτες



 Μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Your Face Sounds Familiar από τον ANT1, οι προετοιμασίες για το μεγάλο σόου μεταμφιέσεων έχουν ήδη ξεκινήσει, με τα πρώτα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν να παίρνουν σταδιακά θέση.

Όπως πρώτο σας ενημέρωσε το TVNEA.com (δες εδώ), ο Σάκης Ρουβάς βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναλάβει την παρουσίαση του σόου, με τις τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας να απομένουν για να «κλειδώσει» οριστικά η συνεργασία.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση της κριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, σε θέση κριτή θα βρεθεί ο Τάκης Ζαχαράτος, που έχει ήδη συνδεθεί στο παρελθόν με το συγκεκριμένο πρότζεκτ, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του Ρένος Χαραλαμπίδης. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι συζητήσεις για τα άλλα δύο πρόσωπα που θα συμπληρώσουν την επιτροπή.

Τα σενάρια που ήθελαν τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου να βρίσκεται ανάμεσα στους κριτές δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής.

Σε ό,τι αφορά τους διαγωνιζόμενους, μία από τις πιο πρόσφατες προσθήκες είναι η Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία αποδέχθηκε τελικά την πρόταση για συμμετοχή στο σόου, παρά το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμά της τους προηγούμενους μήνες, μετά τη συμμετοχή της στη σειρά Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη.

Στην τελική δεκάδα των παικτών αναμένεται να συμμετάσχουν ακόμη οι Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μέμος Μπεγνής, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Δωροθέα Μερκούρη, Μαριάντα Πιερίδη, Idra Kayne, Αφροδίτη Χατζημηνά και ο Κρίστοφερ Ιλία.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Με μονοψήφια οι εκπομπές...
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Με μονοψήφια οι εκπομπές...
Ελλάδα: Το πρώτο μετρό της Θεσσαλονίκης συνδυάζει τρένα χωρίς οδηγό και αρχαιολογική κληρονομιά
Ελλάδα: Το πρώτο μετρό της Θεσσαλονίκης συνδυάζει τρένα χωρίς οδηγό και αρχαιολογική κληρονομιά
Ο κομήτης του Χάλεϊ από κοντά
Ο κομήτης του Χάλεϊ από κοντά
Μετρό: Αλλάζουν από σήμερα Κυριακή (15/3) τα δρομολόγια στη Γραμμή 2 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Μετρό: Αλλάζουν από σήμερα Κυριακή (15/3) τα δρομολόγια στη Γραμμή 2 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Αυτή η ηθοποιός αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής Μαμά-δες
Αυτή η ηθοποιός αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής Μαμά-δες
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ’ αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ’ αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»
Συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται εξαγορά με 220 ευρώ το μήνα [πίνακες]
Συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται εξαγορά με 220 ευρώ το μήνα [πίνακες]
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυριαρχία Μάνεση – Δεύτερο το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυριαρχία Μάνεση – Δεύτερο το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Prime time: Πρώτο το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»
Prime time: Πρώτο το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»
Μεσημεριανή – Απογευματινή ζώνη: Πρώτος ο «Τροχός της Τύχης» – Δυνατά το«Καλύτερα δε γίνεται»
Μεσημεριανή – Απογευματινή ζώνη: Πρώτος ο «Τροχός της Τύχης» – Δυνατά το«Καλύτερα δε γίνεται»
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον νέο κύκλο του Κάτι Ψήνεται
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον νέο κύκλο του Κάτι Ψήνεται
Ισοπέδωση ποιοτικών και μη ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Ισοπέδωση ποιοτικών και μη ιατροτεχνολογικών προϊόντων